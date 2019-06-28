معلومات البث المباشر لمباراة موريتانيا وأنغولا

مشاهدة مباراة موريتانيا وأنغولا بث مباشر

لا تفوتوا مشاهدة مباراة موريتانيا وأنغولا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن كأس امم افريقيا "مصر 2019".

وفرضت مباراة موريتانيا وأنغولا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لتواجد الممثل العربي الثاني في المجموعة الخامسة إلى جانب تونس، ألا وهو المنتخب الموريتاني.

وسيحاول زملاء المهاجم إسماعيل دياكيتي الذين يختبرون مغامرة الكان للمرة الأولى في تاريخهم، تجاوز الهزيمة القاسية في المباراة الافتتاحية أمام مالي (1-4)، وبالتالي تقديم وجه طيب يرضي الجماهير الموريتانية المتعطشة للبروز على الساحة القارية، ويظل هذا الأمر ممكناً على الرغم من صعوبة المهمة أمام منافس أنغولي يعرف جيداً خبايا المنافسة القارية، إضافة إلى أنه سيدخل المواجهة مشحوناً بثقة كبيرة عقب تعادله أمام نسور قرطاج (1-1) في الجولة الأولى.

وستحظى هذه المواجهة التي سيحتضنها ملعب السويس بمتابعة كبيرة من الجماهير العربية عموماً والموريتانية خاصة التي تأمل في أن يتمكن "المرابطون" من خطف إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة إلى جانب شقيقه التونسي الذي سيلتقيه في الجولة الأخيرة الحاسمة في الدور الأول من البطولة.

مباراة موريتانيا وأنغولا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة موريتانيا وأنغولا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS السبت في الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناتي MAX HD1 و MAX HD2.

مباراة موريتانيا وأنغولا يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع المنتخبين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة موريتانيا وأنغولا تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مواجهة موريتانيا وأنغولا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.