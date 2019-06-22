

مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندي اليوم متوفرة في بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا "مصر 2019".

مباراة نيجيريا وبوروندي اليوم ستكون إحدى أهم مباريات البث المباشر ضمن أمم أفريقيا التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة نجوم "النسور الخضر" الذي يعتبرون أحد أبرز المرشحين لرفع لقب البطولة.



مباراة نيجيريا وبوروندي - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندي مباشرة، متوفرة حصرياً على beIN SPORTS اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة MAX HD1.



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مباراة نيجيريا وبوروندي - التغطية الخاصة

د1- انطلاق المباراة

تجري المباراة على استاد الاسكندرية بقيادة الحكم برنار كامي من سيشيل.

تشكيلة نيجيريا: دانيال أكبيي، عبدالله شيهو، تروست-ايكونغ، أوميروو، أولا اينا، ويلفريد نديدي، أيتيبو، شوكويزي، أوبي ميكيل، أيووبي، أونياتشو.

تشكيلة بوروندي: جوناثان ناهيمانا، عمر موسى، عمر نغاندو، نسابييومفا، بيغيريمانا، شاسير ناهيمانا، فرنسيس مصطفى، دوهايندافي، أميسي، عبد الرزاق، سايدو بيراهيمو.

نيجيريا أو النسور الخضر أحد أهم المرشحين للقب وسبق وتوج المنتخب ثلاث مرات باللقب، في حين تلعب بوروندي لأول مرة في النهائيات في تاريخها.

تتابعون معنا هنا التغطية الخاصة والمباشرة لمباراة نيجيريا وبوروندي بالفيديو لأهم أحداث اللقاء في أولى مباريات المجموعة الثانية ضمن كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.