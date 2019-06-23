العربية
English
Français
كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا بث مباشر

من قبل

مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا في كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم 

موعد مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا

البث المباشر لمباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا يوم الإثنين 24 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا بث مباشر حصرياً على 1 beIN SPORTS MAX HD و2 beIN SPORTS MAX HD. 

مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

منتخب جنوب إفريقيا منتخب كوت ديفوار
السابق مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا
اقرأ
مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر اليوم
التالي جدول ومواعيد مباريات كأس أمم إ
اقرأ
جدول ومواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2019

آخر الأحداث