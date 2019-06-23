العربية
English
Français
كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

مشاهدة مباراة تونس وأنغولا بث مباشر

من قبل

مباراة تونس وأنغولا في كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

مباراة تونس وأنغولا بث مباشر اليوم 

موعد مباراة تونس وأنغولا

البث المباشر لمباراة تونس وأنغولا يوم الإثنين 24 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 18:00 بتوقيت تونس). 

مباراة تونس وأنغولا بث مباشر حصرياً على 1 beIN SPORTS MAX HD و2 beIN SPORTS MAX HD. 

مشاهدة مباراة تونس وأنغولا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.


 

منتخب تونس أنغولا
السابق مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا ب
اقرأ
مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا بث مباشر اليوم
التالي مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا
اقرأ
مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر اليوم

آخر الأحداث