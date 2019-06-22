مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا بث مباشر

الجزائر وكينيا بث مباشر اليوم

موعد مباراة الجزائر وكينيا

البث المباشر لمباراة الجزائر وكينيا يوم الأحد 23 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت الجزائر).

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