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كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا بث مباشر

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مباراة الجزائر وكينيا في كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

الجزائر وكينيا بث مباشر اليوم 

موعد مباراة الجزائر وكينيا

البث المباشر لمباراة الجزائر وكينيا يوم الأحد 23 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت الجزائر).

مباراة الجزائر وكينيا بث مباشر حصرياً على1 beIN SPORTS MAX HD و 2 beIN SPORTS MAX HD. 

مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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