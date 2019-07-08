يستهدف المنتخب التونسي الظهور بوجه مغاير للدور الأول عندما يلاقي منتخب غانا في الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019 في سعيه لبلوغ الدور ربع النهائي.

وحقق المنتخب التونسي 3 نقاط من 3 تعادلات في منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الأول، وحل ثانياً خلف المنتخب المالي المتصدر، فيما تصدر المنتخب الغاني ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 على حساب الكاميرون.

تتابعون مباراة تونس وغانا يوم الاثنين على الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة بتوقيت تونس والتاسعة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وغانا بث مباشر هي beIN MAX HD1 و beIN MAX HD2.

مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وغانا على الانترنت بدون تقطيع سيكون متاحاً عبر beIN CONNECT.