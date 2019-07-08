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كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وغانا اليوم

شاهدوا مباراة تونس وغانا في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت من خلال beIN CONNECT.

Reuters

 

يستهدف المنتخب التونسي الظهور بوجه مغاير للدور الأول عندما يلاقي منتخب غانا في الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019 في سعيه لبلوغ الدور ربع النهائي.

وحقق المنتخب التونسي 3 نقاط من 3 تعادلات في منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الأول، وحل ثانياً خلف المنتخب المالي المتصدر، فيما تصدر المنتخب الغاني ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 على حساب الكاميرون.

تتابعون مباراة تونس وغانا يوم الاثنين على الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة بتوقيت تونس والتاسعة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وغانا بث مباشر هي beIN MAX HD1 و beIN MAX HD2.

مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وغانا على الانترنت بدون تقطيع سيكون متاحاً عبر beIN CONNECT.

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