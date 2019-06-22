مباراة مصر وزيمبابوي: محصلة المواجهة بالأرقام

بعد فوز مصر على زيمبابوي ضمن كأس الأمم الأفريقية في القاهرة، ما هي أبرز الأرقام التي أفرزها هذا اللقاء وفقاً لإحصائيات "أوبتا":

كفريق مضيف، فاز منتخب مصر 4 مرات في 5 مباريات افتتاحية في كأس أمم أفريقيا (خ 1).

لم يخسر منتخب مصر في آخر 14 مباراة لعبها في مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا (ف 10 ت 4).

لم يحافظ منتخب زيمبابوي على نظافة شباكه في كأس أمم أفريقيا من قبل (10 مباريات).

سجل تريزيغيه أول هدف له لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا في 7 مباراة له في المنافسة.

أنقذ حارس زيمبابوي أدمور سيباندا مرماه 8 مرات في هذه المباراة، أكبر عدد لحارس في مباراة في كأس أمم أفريقيا من 2010 (9 لحارس بينين يوان دجيدونو).

