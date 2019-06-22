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كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

مباراة مصر وزيمبابوي: محصلة المواجهة بالأرقام

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AFP

بعد فوز مصر على زيمبابوي ضمن كأس الأمم الأفريقية في القاهرة، ما هي أبرز الأرقام التي أفرزها هذا اللقاء وفقاً لإحصائيات "أوبتا":

  • كفريق مضيف، فاز منتخب مصر 4 مرات في 5 مباريات افتتاحية في كأس أمم أفريقيا (خ 1).
  • لم يخسر منتخب مصر في آخر 14 مباراة لعبها في مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا (ف 10 ت 4).
  • لم يحافظ منتخب زيمبابوي على نظافة شباكه في كأس أمم أفريقيا من قبل (10 مباريات).
  • سجل تريزيغيه أول هدف له لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا في 7 مباراة له في المنافسة.
  • أنقذ حارس زيمبابوي أدمور سيباندا مرماه 8 مرات في هذه المباراة، أكبر عدد لحارس في مباراة في كأس أمم أفريقيا من 2010 (9 لحارس بينين يوان دجيدونو).
     
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