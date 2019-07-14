مباراة تونس والسنغال - ما هي أبرز الأرقام؟

وهذه أبرز الأرقام الخاصة بكلّ من تونس والسنغال بعد انتهاء المباراة بهدف لصالح أسود التيرانغا:
- وصل منتخب السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد 2002 عندما خسر بركلات الترجيح أمام الكاميرون - فاز منتخب السنغال في كل من آخر 4 مباريات لعبها في كأس أمم إفريقيا، أطول سلسلة له في المنافسة.
- خسر منتخب تونس 4 مرات في 6 مباريات نصف نهائية لعبها في كأس أمم إفريقيا (ف 1 ت 1).
- أُهدرت 6 ركلات جزاء في كأس أمم إفريقيا 2019 (6\13)، حصيلة قياسية خلال دورة واحدة منذ بدأت أوبتا بجمع إحصائيات البطولة في 2010.
- هذه أول مرة تُهدر ركلتي جزاء خلال مباراة واحدة في كأس أمم إفريقيا منذ بدأت أوبتا بجمع إحصائيات البطولة في 2010، والسنغال أول منتخب يهدر 3 ركلات جزاء خلال دورة واحدة منذ ذلك التاريخ.
- سجل منتخب تونس هدفين عكسيين في كأس أمم إفريقيا 2019 - لم يسجل أيّ منتخب آخر أكثر خلال دورة واحدة منذ بدأت أوبتا بجمع احصائيات البطولة في 2010.