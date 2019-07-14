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كأس أمم إفريقيا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

مباراة تونس والسنغال - ما هي أبرز الأرقام؟

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سُجلت العديد من الأرقام بعد انتهاء مباراة تونس والسنغال التي ذهبت لصالح الأخير بهدف وحيد بعد التمديد في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

Reuters

وهذه أبرز الأرقام الخاصة بكلّ من تونس والسنغال بعد انتهاء المباراة بهدف لصالح أسود التيرانغا:

  • وصل منتخب السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد 2002 عندما خسر بركلات الترجيح أمام الكاميرون - فاز منتخب السنغال في كل من آخر 4 مباريات لعبها في كأس أمم إفريقيا، أطول سلسلة له في المنافسة.
  • خسر منتخب تونس 4 مرات في 6 مباريات نصف نهائية لعبها في كأس أمم إفريقيا (ف 1 ت 1).
  • أُهدرت 6 ركلات جزاء في كأس أمم إفريقيا 2019 (6\13)، حصيلة قياسية خلال دورة واحدة منذ بدأت أوبتا بجمع إحصائيات البطولة في 2010.
  • هذه أول مرة تُهدر ركلتي جزاء خلال مباراة واحدة في كأس أمم إفريقيا منذ بدأت أوبتا بجمع إحصائيات البطولة في 2010، والسنغال أول منتخب يهدر 3 ركلات جزاء خلال دورة واحدة منذ ذلك التاريخ.
  • سجل منتخب تونس هدفين عكسيين في كأس أمم إفريقيا 2019 - لم يسجل أيّ منتخب آخر أكثر خلال دورة واحدة منذ بدأت أوبتا بجمع احصائيات البطولة في 2010.
منتخب تونس كأس أمم إفريقيا 2019
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