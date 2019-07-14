مباراة تونس والسنغال - ما هي أبرز الأرقام؟

من قبل beIN SPORTS July 14, 2019 21:37 سُجلت العديد من الأرقام بعد انتهاء مباراة تونس والسنغال التي ذهبت لصالح الأخير بهدف وحيد بعد التمديد في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.