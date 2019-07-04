ماذا يربط بين ديسابر ورينار؟

ديسابر، مدرب أوغندا، هو أحد أفراد "الكتيبة" الفرنسية التي تتولى تدريب عدد من المنتخبات المشاركة في البطولة الأكبر في تاريخ القارة السمراء، والأصغر سناً (42 عاماً) بين مجموعة تضم أسماء مثل رينار، كورنتان مارتينز الذي كان قريباً من تأهيل موريتانيا لما بعد دور المجموعات في مشاركتها الأولى، ألان جيريس مع تونس، وسيباسيتان مينييه مع كينيا.

اسم ديسابر معروف في إفريقيا أكثر مما هو عليه في فرنسا، بعد مسار تنقل خلاله بين أندية شمال الصحراء وجنوبها، مثل أسيك أبيدجان الإيفواري، كوتون سبور الكاميروني، شبيبة الساورة الجزائري، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، الاسماعيلي المصري، وصولاً لمنتخب أوغندا أواخر 2017.

يدين ديسابر في هذا الترحال القاري لمينييه الذي عرفه في نادي موجان الفرنسي للهواة. ويقول عنه مدرب كينيا لوكالة فرانس برس "هو (ديسابر) فرد من عائلتي. ليس من النادر أن نمضي إجازتنا أو عيد الميلاد معاً".

الَّديْن الثاني هو حيال رينار، المدرب الذي تعرفه إفريقيا مثلما يعرفها، والوحيد المتوج بلقبها مع منتخبين (زامبيا 2012 وكوت ديفوار2015).

ساهم رينار في توجيه ديسابر نحو مهمته الأولى في القارة، وذلك بتزكيته لتدريب نادي أسيك ميموزا الإيفواري في العام 2010.

وقال رينار بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ليكيب" الفرنسية "رئيس أسيك فرانسيس أوينيان سألني اذا ما كنت راغباً في تدريب فريقه (...) امتنعت، لكن اقترحت عليه سيباستيان، مدرب شاب كان يقوم بعمل جيد".

ويقول ديسابر لفرانس برس عن علاقته برينار "نلتقي، نعرف بعضنا البعض، نتشارك بعض الأمور. نتمنى الأفضل لبعضنا البعض".

لا يعرف ما اذا كانت الأمنية ستبقى مشتركة بين الرجلين، لاسيما وأنهما قد يتواجهان في الدور ربع النهائي، في حال تمكن المغرب من تخطي عتبة بنين في ثمن النهائي، وأوغندا عتبة السنغال القوية في الدور ذاته، في مباراتين تقامان في القاهرة الجمعة في انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية للبطولة المقامة في مصر حتى 19 تموز/يوليو.



البقاء "لأطول فترة ممكنة"



في أقل من عشرة أعوام، صنع ديسابر لنفسه اسماً يعتد به إفريقيا، بفوزه بعدة ألقاب في القارة السمراء.

فتح هذا المسار له الباب لتدريب منتخب، وها هو يقود أوغندا في أمم إفريقيا 2019.

وبحسب ديسابر "المسار المنطقي (بعد التجارب مع الأندية) كان اختبار بطولة أمم إفريقيا مع منتخب وطني، كان هذا هدفي. لا أريد مغادرة هذه القارة من دون أن أكون قد اختبرت مشاعر العمل مع منتخب وطني".

ويتابع "بالنسبة إلي، أمم إفريقيا هي ثاني أكبر بطولة بعد كأس العالم، مثلها مثل كأس أوروبا. يجب أن أعيشها".

في النسخة الحالية، حقق شبه مفاجأة في المجموعة الأولى من خلال التغلب على جمهورية الكونغو الديموقراطية 2-صفر، وصولاً إلى إنهاء دور المجموعات في المركز الثاني خلف مصر وأمام الكونغو.

سيواجه المدرب الفرنسي تحدياً صعباً في ثمن النهائي، ضد منتخب سنغالي يعد الأعلى تصنيفا بين منتخبات القارة، ومن أبرز المرشحين للقب.





