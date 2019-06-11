إلى جانب الكاميرون ضمت المجموعة السادسة في نهائيات كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 كل من غانا، بنين، غينيا بيساو.

يستضيف ستاد الاسماعيلية - متعدد الاستخدامات - وبسعة نحو 19 ألف متفرج، جميع مباريات المجموعة ما عدا المباراة الأخيرة غينيا بيساو وغانا التي ستقام على ستاد السويس في مدينة السويس.

الاستاد الخاص بنادي الإسماعيلي أحد أشهر الأندية في البلاد بعد الأهلي والزمالك، وهو ضمن المدينة الواقعة على الضفة الغربية من بحيرة التمساح والتي تعتبر جزءاً من ممر قناة السويس كما تقع تقريباً في منتصف المسافة بين بورسعيد شمالاً والسويس جنوباً.

منتخب الكاميرون

سيضع منتخب الكاميرون نصب أعينه الدفاع عن لقبه على أرض مصر، وتقليص الفارق بعدد مرات الفوز بالبطولة إلى كأس واحدة عن منتخب الفراعنة الذي يملك 7 ألقاب اثنان منها على منتخب الكاميرون تحديداً، الذي يملك حتى الآن 5 ألقاب.

يشارك منتخب الكاميرون في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة عشرة، وخاض 80 مباراة حتى الآن في البطولة القارية فاز بـ40، وتعادل بـ25 وخسر 15 مباراة. مسجلاً 119 هدفاً فيما تلقت شباكه 72.

يلعب منتخب الكاميرون مباراته الأولى في المجموعة ضد غينيا بيساو، ثم غانا وأخيراً بنين، وعلى الرغم من أن مصطلح "منتخب سهل" في أفريقيا يتلاشى، خصوصاً في البطولات المجمعة، إلا أنه على الورق من غير المفروض أن تفلت الصدارة من أولاد سيدورف.

المباراة التاريخ التوقيت الملعب الكاميرون - غينيا بيساو 25 يونيو/ حزيران الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ستاد الاسماعيلية الكاميرون - غانا 29 يونيو/ حزيران الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ستاد الاسماعيلية بنين - الكاميرون 2 يوليو / تموز الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ستاد الاسماعيلية

منتخب غانا

إنطلاقاً بأن أرض إفريقيا حبلى دائماً بالمفاجآت فإن أي منتخب من حقه أن يحلم بالتتويج باللقب ويسعى إليه، فكيف إذا كان حامل كأس هذه البطولة 4 مرات (1963، 1965، 1978، 1982)، وصاحب المركز الثاني 5 مرات.

يخوض منتخب النجوم السوداء بطولة أمم أفريقيا للمرة الـ22، لعب فيها 92 مباراة فاز بـ52 وتعادل بـ17 وخسر 20، مسجلاً 123 هدفاً ومستقبلاً 71.

المباراة التاريخ التوقيت الملعب غانا - بنين 25 يونيو/ حزيران الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ستاد الاسماعيلية الكاميرون - غانا 29 يونيو/ حزيران الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ستاد الاسماعيلية غينيا - غانا 2 يوليو / تموز الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ستاد السويس

منتخب بنين

على الرغم من أنه شارك ثلاث مرات فيما سبق في كأس أمم إفريقيا، إلا أن منتخب بنين يعتبر من أكثر المنتخبات "محدودية" في النتائج إذ لم يحقق في 9 مباريات لعبها، سوى تعادلاً واحداً مقابل 8 خسارات، سجل 4 أهداف فقط وتلقت شباكه 20.

المباراة التاريخ التوقيت الملعب غانا - بنين 25 يونيو/ حزيران الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ستاد الاسماعيلية بنين - غينيا بيساو 29 يونيو/ حزيران الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ستاد الاسماعيلية بنين - الكاميرون 2 يوليو / تموز الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ستاد الاسماعيلية

منتخب غينيا بيساو

عدة محاولات في التصفيات والنتيجة ظهور للمرة الثانية فقط في أمم إفريقيا بعد نسخة 2017.

وفي مشاركته الأخيرة في الغابون العام قبل الماضي، خط منتخب البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون و800 ألف نسمة، تعادلاً تاريخياً في أول مباراة لهم بالبطولة وامام أصحاب الأرض 1-1، هذه النقطة بقيت يتيمة إلى اليوم.