كأس أمم إفريقيا 2019 - موعد مباريات الجزائر ومعلومات المجموعة الثالثة

بالإضافة إلى العملاقين القاريين، الجزائر والسنغال، تضم المجموعة الثالثة في "كان الفراعنة" منتخبي كينيا وتنزانيا.

القاهرة تحتضن إثارة المجموعة الثالثة

ستستقبل، عاصمة جمهورية مصر العربية، القاهرة، التي تقع على جوانب جزر نهر النيل في شمال مصر، منافسات المجموعة الثالثة من خلال ملعب 30 يونيو وملعب السلام.

وسيحظى ملعب 30 يونيو، الذي يتسع لـ 30 ألف متفرج تقريباً، والذي كان يعرف بملعب الدفاع الجوي سابقاً بالنصيب الأكبر من مباريات المجموعة حيث سيحتضن 5 مباريات كاملة، في حين سيكون ملعب السلام الذي يمتلك طاقة الاسيعاب الجماهيري ذاتها شاهداً على المواجهة الختامية لهذه المجموعة والتي ستجمع الجزائر بتنزانيا.

وللسائلين عن أحوال الطقس في القاهرة، أكبر ثاني مدينة إفريقية من حيث التعداد السكاني، (ما يقرب من 10 مليون نسمة)، فيمكن الإجابة بأن درجات الحرارة ستكون متواجدة وستتراوح بين 33 و36 درجة، في حين ستكون معدلات الرطوبة النسبية مقبولة عموماً إذ ستتراوح ما بين 49% و58%.

منتخب الجزائر

يتأهب المنتخب الجزائري لخوض غمار المشاركة الثامنة عشرة في تاريخه القاري الطويل الذي استهله في إثيوبيا عام 1968.

وسيحاول زملاء المايسترو رياض محرز، البحث عن تتويجهم القاري الثاني بعد أن نالوا اللقب على أرضهم عام 1990 بفضل الثنائي، الأسطورة رابح مادجر والهداف جمال مناد.

وصل الجزائريون إلى مرحلة المربع الذهبي في 6 مناسبات كانت في نسخ: نيجيريا 1980 (الوصيف) وليبيا 1982 (المركز الرابع) وكوت ديفوار 1982 (المركز الثالث) والمغرب 1988 (الثالث) والجزائر 1990 (البطل) وأنغولا 2010 (الرابع).

يستهل "ثعالب الصحراء" مبارياتهم في الـ"كان" بمواجهة كينيا قبل أن يصطدموا في الحوار الأبرز داخل المجموعة مع السنغال، ومن ثم يختتمون مشوارهم في الدور الأول بملاقاة تنزانيا.

اليوم التوقيت الملعب الجزائر - كينيا 23 يونيو/حزيران الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب 30 يونيو السنغال - الجزائر 27 يونيو/حزيران الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب 30 يونيو تنزانيا - الجزائر 1 يوليو/تموز الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب السلام

منتخب السنغال

يستعد المنتخب السنغالي لخوض غمار مشاركته الخامسة عشرة في الكان عندما يتواجد في الأراضي المصرية.

وتأمل السنغال بقيادة أيقونتيها "الهجومية" ساديو ماني جناح ليفربول الإنكليزي و"الدفاعية" كاليدو كوليبالي صمام دفاع نابولي الإيطالي في استرجاع الماضي الجميل الذي يعيدنا لتذكر الجيل الذهبي الذي قاده حاجي ضيوف وأوصل "أسود التيرانغا" لوصافة "كان مالي 2002" وربع نهائي المونديال في صيف نفس العام بكوريا الجنوبية واليابان.

بلغ السنغاليون المربع الذهبي في 4 مناسبات أهمها في 2002 بمالي عندما بلغ النهائي ضد الكاميرون وخسره بركلات الترجيح، والثلاثة الباقية اختتمها بالمركز الرابع في نسخ تونس 1965 والجزائر 1990 ومصر 2006.

يدشن السنغال مشواره في الكان بملاقاة تنزانيا ثم يصطدم بالمنافس الأقوى الجزائر ويختتم دور المجموعات بمواجهة كينيا.

اليوم التوقيت الملعب السنغال - تنزانيا 23 يونيو/حزيران الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب 30 يونيو السنغال - الجزائر 27 يونيو/حزيران الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب 30 يونيو كينيا - السنغال 1 يوليو/تموز الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب 30 يونيو

منتخب كينيا

لا يمتلك منتخب كينيا أية تقاليد في محفل أفريقيا الأكبر إذ لطالما كان وجوده "شكلياً"، وهو بهذه المناسبة يحتفل بحضوره السادس فقط ضمن النهائيات القارية.

ويهدف "نجوم الهارامبي" التي تعني في اللغة السواحلية المحلية "الكل يسحب البعض" في كناية عن مفهوم المعاضدة، وهو ما سيحاولون فعله في هذا العرس الإفريقي إذ سيهدفون لسحب بلدهم من ظلمات المشاركات المخيبة نحو أخرى أكثر إشراقاً وسيوظفون في ذلك خبرة قائدهم ونجمهم الأوحد محترف توتنهام هوتسبير الإنكليزي فيكتور وانياما الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في إنجاز غير مسبوق لفريقه، وعليه فإن المعجزات تبقى ممكنة للكينيين.

مثلما ما سبق الذكر، كانت التواجد الكيني فقيراً في النسخ الماضية حيث خرج من جميعها منذ الدور الأول والحديث عن بطولات الكاميرون 1972 والمغرب 88 والجزائر 90 والسنغال 92 وتونس 2004.

ستدخل كينيا مغامرتها القارية من البوابة الأصعب عندما تلاقي الجزائر ومن ثم تواجه تنزانيا وتنهي بالتباري مع السنغال.

اليوم التوقيت الملعب الجزائر - كينيا 23 يونيو/حزيران الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب 30 يونيو كينيا - تنزانيا 27 يونيو/حزيران الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب 30 يونيو كينيا - السنغال 1 يوليو/تموز الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب 30 يونيو

منتخب تنزانيا

لئن كان الحضور الكيني متواضعاً في النسخ السابقة للكان فإن التواجد التنزاني شبه منعدم في المحفل الإفريقي، حيث سيشهد التنزانيون حضورهم الثاني فقط في تاريخهم في مصر 2019، وذلك منذ أول مناسبة شاركوا فيها في نسخة 1980 بنيجيريا.

سيسعى "نجوم تايفا" كما يطلقون على منتخبهم، الحصول على مشاركة مقبولة في ثاني حضور لهم فقط في هذا المعترك القاري الصعب، وسيحاولون الاستفادة من خبرات مدربهم النيجيري واللاعب الأسبق الشهير، إيمانويل أمونيكي في الخروج بوجه طيب في ظل عسر المنافسة على بطاقتي التأهل في ظل مجموعة تضم عملاقين على غرار الجزائر والسنغال بترسانة نجومهما.

لم يسجل منتخب تنزانيا في مشاركته الأولى في نيجيريا 1980 أي نتائج ملفتة حيث غادر المنافسة من الدور الأول، ثم غاب 39 سنة كاملة قبل أن يعيده أمونيكي إلى واجهة الأحداث مجدداً.

تستهل تنزانيا مشوارها في الكان بالاصطدام بالعريق السنغالي قبل أن تواجه كينيا في مباراة متوازنة ومن ثم تنهي الدور الأول باختبار آخر عسير ضد الجزائر.