تدور جل مواجهات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019 على أرضية استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، باستثناء المرحلة الأخيرة التي يستضيف خلالها استاد الدفاع الجوي أحدى مباراتي المجموعة.

إضافة إلى مباريات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات يستضيف استاد السلام مواجهة في ثمن النهائي يوم 5 تموز/يوليو وأخرى في ربع النهائي يوم 11 تموز/يوليو، ويختتم استضافته لمباريات كأس أمم إفريقيا بمباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 تموز/يوليو.

يتسع استاد السلام لـ30 ألف متفرج.

منتخب المغرب

بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينار المتوّج باللقب مرتين مع زامبيا وكوت ديفوار، يتطلع المنتخب المغربي إلى استعادة أمجاده الغابرة وإحراز اللقب الذي غاب عن خزائنه منذ 43 عاماً.

هذه هي المشاركة الـ17 لمنتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا، لكنه تجاوز مرحلة المجموعات مرتين فقط في آخر 8 مشاركات له في النهائيات (2017 و2004).

حصد منتخب المغرب لقب كأس أمم أفريقيا مرة واحدة كانت عام 1976 بأثيوبيا.

منذ تتويجه باللقب عام 1976، وصل منتخب المغرب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا مرة واحدة فقط في آخر 14 مشاركة له حين حل وصيفاً أمام المنتخب المضيف تونس في نسخة 2004.

جدول مباريات المنتخب المغربي وموعد البث المباشر

المباراة اليوم التوقيت الملعب المغرب x ناميبيا 23 حزيران/يونيو 17.30 بتوقيت مكة المكرمة استاد السلام المغرب x كوت ديفوار 28 حزيران/يونيو 20.00 بتوقيت مكة المكرمة استاد السلام جنوب إفريقيا x المغرب 1 تموز/يوليو 19.00 بتوقيت مكة المكرمة استاد السلام

منتخب كوت ديفوار

يعتبر منتخب كوت ديفوار الملقّب بـ (الأفيال) من أكبر منتخبات القارة السمراء بفضل إرثه العظيم في البطولة وحضوره الدائم في الأدوار المتقدمة.

نسخة 2019 في مصر هي المشاركة الـ23 لمنتخب كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا منذ ظهوره الأول عام 1965 في البطولة التي استضافتها تونس.

توّج منتخب كوت ديفوار باللقب القاري في مناسبتين عامي 1992 و2015.

يتطلّع منتخب كوت ديفوار بجيله الجديد إلى استعادة بريقه ومكانته التي اهتزت بعد خروجه من دور المجموعات في النسخة الماضية عام 2017 بالغابون.

المباراة اليوم التوقيت الملعب كوت ديفوار x جنوب إفريقيا 24 حزيران/يونيو 17.30 بتوقيت مكة المكرمة استاد السلام المغرب x كوت ديفوار 28 حزيران/يونيو 20.00 بتوقيت مكة المكرمة استاد السلام ناميبيا x كوت ديفوار 1 تموز/يوليو 19.00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الدفاع الجوي

منتخب ناميبيا

يشارك منتخب ناميبيا في كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1998 في بوركينا فاسو و2008 في غانا.

يملك منتخب ناميبيا سجلاً محبطاً خلال حضوره في البطولة فقد عجز عن تجاوز الدور الأول وفشل في تحقيق الفوز إذ تعادل في مناسبتين وخسر 4 مباريات.

المباراة اليوم التوقيت الملعب المغرب x ناميبيا 23 حزيران/يونيو 17.30 بتوقيت مكة المكرمة استاد السلام جنوب إفريقيا x ناميبيا 28 حزيران/يونيو 23.00 بتوقيت مكة المكرمة استاد السلام ناميبيا x كوت ديفوار 1 تموز/يوليو 19.00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الدفاع الجوي

منتخب جنوب إفريقيا

يتطلع منتخب "بافانا بافانا" إلى الظهور بشكل جيّد خلال كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، فصاحب المشاركات العشر فشل في تجاوز دور المجموعات في 4 من آخر 5 مشاركات بالمسابقة.

يملك منتخب جنوب إفريقيا لقباً وحيداً في خزائنه، حيث توّج عام 1996 على حساب المنتخب التونسي في البطولة التي أقيمت على أراضيه، ثم خسر النهائي أمام المنتخب المصري في نهائيات عام 1998 ببوركينا فاسو.