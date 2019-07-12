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كأس أمم إفريقيا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

كأس أمم إفريقيا 2019: طائرات تونسية لنقل المشجعين لمتابعة نصف النهائي

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ستخصص الحكومة التونسية ثلاث طائرات لنقل مشجعي منتخب كرة القدم إلى مصر لمتابعة مباراته الأحد ضد السنغال في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي الجمعة.

Reuters

وفك المنتخب التونسي المتوج بطلا على أرضه عام 2004، عقدة الفشل في بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة وتأهل إليه للمرة الأولى منذ 15 عاما بفوزه على مدغشقر 3-صفر الخميس، منهيا مغامرة منافس شكّل مفاجأة البطولة التي خاض غمارها للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء الفوز التونسي على ستاد السلام في القاهرة، بفضل أهداف فرجاني ساسي ويوسف المساكني وبديله نعيم السليتي (52 و60 و90+3 تواليا)، ليبلغ نسور قرطاج الدور المقبل لخوض مواجهة مرتقبة ضد السنغال، ستجمع بين أفضل منتخبين على مستوى القارة بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان الجمعة "إثر فوز المنتخب الوطني وترشحه للمربع الذهبي اتصل السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة بالدكتور وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لتهنئته نيابة عن جميع مكونات الوفد بهذا الترشح وليعلمه بتخصيص ثلاث طائرات لنقل الجماهير التونسية إلى مصر ومؤازرة المنتخب في لقائه القادم ضد منتخب السنغال" الذي يقام على ستاد 30 يونيو في العاصمة.

ويأتي القرار "لمؤازرة المنتخب"، وفقا للبيان.

وتأمل تونس بقيادة المدرب الفرنسي ألان جيريس، في بلوغ المباراة النهائية التي تقام على ستاد القاهرة الدولي في 19 تموز/يوليو، لمواجهة الفائز في نصف النهائي الثاني الذي يجمع الأحد أيضا بين الجزائر ونيجيريا.
 

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