كأس أمم إفريقيا - صلاح ومحرز يتقدّمان التشكيلة المثالية للدور الأول

وشهدت القائمة التي ضمّت 19 لاعباً حضوراً قوياً للمنتخبين المصري والجزائري حيث اختار الكاف 4 لاعبين من كل منتخب في القائمة إضافة إلى لاعبين من كل من منتخبات المغرب ومدغشقر وغانا وثلاثة لاعبين من الكاميرون ولاعب سنغالي وآخر من الكونغو الديمقراطية.

وشهدت القائمة غياب الأسماء التونسية التي لم تقدّم مستويات جيدة في الدور الأول رغم التأهل إلى ثمن النهائي.

التشكيلة الأساسية:

حارس المرمى: محمد الشناوي (مصر)

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) - أحمد حجازي - (مصر) - يايا بانانا (الكاميرون) - أحمد المحمدي (مصر).

وسط الميدان: رياض محرز (الجزائر) - أندريا نانتيناينا (مدغشقر) - إسماعيل بالناصر (الجزائر).

الهجوم: محمد صلاح (مصر) - جوردان أيو (غانا) - ساديو مانيه (السنغال).

البدلاء:

أندريه أونانا (الكاميرون) - يوسف عطال (الجزائر) - مهدي بنعطية (المغرب) اندريه أنغيسا (الكاميرون) – مبارك واكاسو (غانا) – كريستيان أندرياماتسينورو (مدغشقر) – سيدريك باكامبو (الكونغو الديمقراطية) –يوسف البلايلي (الجزائر).