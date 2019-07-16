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كأس أمم إفريقيا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

غينيا تقيل المدرب بوت بعد نتائج "غير مرضية"

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أعلن الاتحاد الغيني لكرة القدم الثلاثاء إقالة البلجيكي بول بوت من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني بعد نتائج "غير مرضية" حققها معه، اختتمت بالخروج من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

Reuters

واحتل المنتخب الغيني بقيادة بول الذي يشرف عليه منذ آذار/مارس 2018، المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف مدغشقر ونيجيريا، وبلغ الدور ثمن النهائي حيث تعرض لخسارة قاسية بثلاثية نظيفة أمام المنتخب الجزائري الذي يقدم أحد أفضل العروض في البطولة، ويستعد لمواجهة السنغال في المباراة النهائية الجمعة في ستاد القاهرة الدولي.

وأكد رئيس الاتحاد الغيني أنطونيو سواري: "أتوجه بالشكر إلى المدرب، سنبحث معه في شروط رحيله، الاتحاد الغيني وضع حداً لتعاونه مع بول بوت" لأنّ الأخير لم يحقق الهدف الذي حدد له في البطولة القارية.

وتابع: "في 12 مباراة رسمية خاضها المنتخب في إشراف بول بوت، حققنا نتائج غير مرضية: خمس هزائم، أربعة تعادلات وثلاثة انتصارات".
 

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