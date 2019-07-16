العربية
English
Français
كأس أمم إفريقيا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

حقائق مطمئنة للجزائريين قبل النهائي أمام السنغال

تأخذ الأرقام والاحصائيات حيزاً مهماً من اهتمام الإعلاميين والمحللين مع كل مباراة كبيرة أو نهائي عظيم كالذي سيجمع الجزائر مع السنغال في كأس أمم إفريقيا توتال مصر 2019.

Reuters

 

لغة الأرقام في نهائي "كان 2019" تجعل الكفة تميل لمصلحة الخضر بانتظار تعزيزها على أرض الملعب من قبل محرز ورفاقه المتعطشين للقب غاب كثيراً عن الكرة الجزائرية.

لم يخسر المنتخب الجزائري أمام السنغال في 4 مواجهات سابقة في كأس الأمم الأفريقية (فاز 3 تعادل 1).

سيلعب منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد 2002 (0-0 بعد الوقت الإضافي -خسر 2-3 بعد الركلات الترجيحية أمام الكاميرون).

فاز منتخب السنغال في آخر 4 مباريات على التوالي في كأس الأمم الأفريقية - أطول سلسة في تاريخ الفريق في البطولة.

يشارك المنتخب الجزائري في نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1980 (خسر 3-0 أمام نيجيريا) و1990 (فاز 1-0 أمام نيجيريا).

تلقى المنتخب الجزائري هدفين في شباكه فقط في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 – تلقى أقل فقط في نسخة 1984 عندما أنهى البطولة في المركز الثالث (تلقى هدف واحد).

قام اللاعب ساديو ماني بأكبر عدد من المراوغات (34) والمراوغات الناجحة (20) في كأس الأمم الأفريقية 2019.

ساهم 9 لاعبين مختلفين في تسجيل على الأقل هدف للمنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية 2019 (عطال، بلايلي، بن ناصر، بن سبعيني، بونجاح، فغولي، محرز، أوناس وسليماني - باستثناء الأهداف الذاتية) - أكثر من أي فريق آخر.

منتخب الجزائر منتخب نيجيريا
السابق بلماضي يرسم السعادة والفخر في
اقرأ
بلماضي يرسم السعادة والفخر في عين تادلس مسقط رأس والده
التالي أجواء مميزة داخل المنتخب الجزا
اقرأ
أجواء مميزة داخل المنتخب الجزائري مع تبقي خطوة على اللقب

آخر الأحداث