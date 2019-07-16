حقائق مطمئنة للجزائريين قبل النهائي أمام السنغال

لغة الأرقام في نهائي "كان 2019" تجعل الكفة تميل لمصلحة الخضر بانتظار تعزيزها على أرض الملعب من قبل محرز ورفاقه المتعطشين للقب غاب كثيراً عن الكرة الجزائرية.

لم يخسر المنتخب الجزائري أمام السنغال في 4 مواجهات سابقة في كأس الأمم الأفريقية (فاز 3 تعادل 1).

سيلعب منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد 2002 (0-0 بعد الوقت الإضافي -خسر 2-3 بعد الركلات الترجيحية أمام الكاميرون).

فاز منتخب السنغال في آخر 4 مباريات على التوالي في كأس الأمم الأفريقية - أطول سلسة في تاريخ الفريق في البطولة.

يشارك المنتخب الجزائري في نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1980 (خسر 3-0 أمام نيجيريا) و1990 (فاز 1-0 أمام نيجيريا).

تلقى المنتخب الجزائري هدفين في شباكه فقط في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 – تلقى أقل فقط في نسخة 1984 عندما أنهى البطولة في المركز الثالث (تلقى هدف واحد).

قام اللاعب ساديو ماني بأكبر عدد من المراوغات (34) والمراوغات الناجحة (20) في كأس الأمم الأفريقية 2019.

ساهم 9 لاعبين مختلفين في تسجيل على الأقل هدف للمنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية 2019 (عطال، بلايلي، بن ناصر، بن سبعيني، بونجاح، فغولي، محرز، أوناس وسليماني - باستثناء الأهداف الذاتية) - أكثر من أي فريق آخر.