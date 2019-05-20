جيان يعتزل دولياً قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا

وأشار جيان البالغ من العمر 33 عاماً في بيان إلى أن خطوته تأتي اعتراضاً على عزم المدرب كويسي أبياه حرمانه من شارة القيادة للمنتخب الغاني.

وتابع "بعد التشاور مع عائلتي والفريق، إذا كان قرار المدرب منح شارة القيادة في البطولة للاعب آخر مع تواجدي ضمن التشكيلة، فإنني أرغب في استبعاد نفسي عن البطولة".

وأردف مهاجم قيصري سبور التركي "أرغب باعتزال اللعب دولياً بشكل دائم"، مرفقاً البيان الذي نشره عبر حسابه على "تويتر" بتعليق جاء فيه "شكراً غانا، أنا ممتن إلى الأبد".

وتخوض غانا المتوجة باللقب القاري أربع مرات، منافسات المجموعة السادسة إلى جانب الكاميرون حاملة اللقب، وبنين وغينيا بيساو.

وبدأ جيان مسيرته الدولية في سن السابعة عشرة بمواجهة الصومال عام 2003، وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 51 هدفاً في 106 مباريات دولية، شملت نهائيات كأس العالم 2006 و2010 و2014.

