العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
كأس أمم إفريقيا 2019

جيان يعتزل دولياً قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا

من قبل

أعلن قائد المنتخب الغاني لكرة القدم أساموا جيان الإثنين اعتزاله اللعب دولياً قبل أسابيع من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو المقبلين، احتجاجاً على عزم الجهاز الفني حرمانه من شارة القيادة.

Reuters

وأشار جيان البالغ من العمر 33 عاماً في بيان إلى أن خطوته تأتي اعتراضاً على عزم المدرب كويسي أبياه حرمانه من شارة القيادة للمنتخب الغاني.

وتابع "بعد التشاور مع عائلتي والفريق، إذا كان قرار المدرب منح شارة القيادة في البطولة للاعب آخر مع تواجدي ضمن التشكيلة، فإنني أرغب في استبعاد نفسي عن البطولة".

وأردف مهاجم قيصري سبور التركي "أرغب باعتزال اللعب دولياً بشكل دائم"، مرفقاً البيان الذي نشره عبر حسابه على "تويتر" بتعليق جاء فيه "شكراً غانا، أنا ممتن إلى الأبد".

وتخوض غانا المتوجة باللقب القاري أربع مرات، منافسات المجموعة السادسة إلى جانب الكاميرون حاملة اللقب، وبنين وغينيا بيساو.

وبدأ جيان مسيرته الدولية في سن السابعة عشرة بمواجهة الصومال عام 2003، وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 51 هدفاً في 106 مباريات دولية، شملت نهائيات كأس العالم 2006 و2010 و2014.
 

أسامواه جيان
السابق الكشف عن تميمة كأس الأمم الإفر
اقرأ
الكشف عن تميمة كأس الأمم الإفريقية القادمة
التالي

آخر الأحداث