المجموعة الأولى كونغو الديمقراطية، مصر، أوغندا، زيمبابوي

المجموعة الثانية بوروندي، غينيا، مدغشقر، نيجيريا

المجموعة الثالثة الجزائر، كينيا، السنغال، تنزانيا

المجموعة الرابعة كوت ديفوار، المغرب، ناميبيا، جنوب أفريقيا

المجموعة الخامسة أنغولا، مالي، موريتانيا، تونس