تونس ونيجيريا - أرقام قياسية ترجّح كفة نيجيريا

توّج منتخب نيجيريا بكأس أمم إفريقيا 3 مرات أعوام 1980 و1994 و2013. وخلال 18 مشاركة حصد المركز الثاني في 4 مناسبات وأنهى ثالثاً في 6 مناسبات.

بمواجهته لتونس، سيصبح المنتخب النيجيري الفريق الأكثر مشاركة في مباراة حسم المركز الثالث في تاريخ كأس أمم إفريقيا (7).

فاز المنتخب النيجيري في مباراة حسم المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا 6 مرات سابقاً محافظاً على نظافة شباكه في جميع المباريات.

فاز المنتخب التونسي مرة واحدة فقط في 3 مشاركات سابقة في مباراة حسم المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية (تعادل 1 خسر 1) – فاز في 1962 ضد أوغندا (3-0).

يلتقي الفريقان في مباراة حسم المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية بعد 1978 (فاز منتخب نيجيريا 2-0).

لم يخسر المنتخب النيجيري في 4 مواجهات سابقة أمام تونس في كأس أمم إفريقيا (فاز 2 وتعادل 2).

لاعب وسط المنتخب التونسي يوسف مساكني هو اللاعب الوحيد الذي ساهم في تسجيل هدف واحد على الأقل في كل من آخر 6 نسخ من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أكمل المساكني 93.3% من مراوغاته بنجاح في بطولة 2019 (14/15) – أعلى نسبة من بين جميع اللاعبين في البطولة (5 مراوغات كحد أدنى).

ساهم اللاعب أوديون إيغالو في تسجيل 5 أهداف في كأس الأمم الأفريقية 2019 (سجل 4 صنع 1) – أكثر من أي لاعب آخر. وشارك اللاعب في تسجيل 63% من أهداف نيجيريا في بطولة 2019 (5/8).

