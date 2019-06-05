تونس في مهمة البحث عن لقبها القاري الثاني

منذ الظفر بلقب امم افريقيا عام 2004، لا يزال منتخب نسور قرطاج يتحسس طريق المؤدية الى اللقب الثاني، فهل يتحقق له ذلك في مشاركته التاسعة عشرة في هذه المسابقة؟.

المدرب

يقود الفرنسي آلان جيريس منتخب "نسور قرطاج" في نهائيات أمم أفريقيا 2019 بمصر، ويعول الفني الفرنسي - الذي تم تعيينه على راس المنتخب في 14 ديسمبر 2018 - على خبرته الواسعة في "القارة السمراء" بما انه سبق له ان درب عدة منتخبات مثل الغابون (2006 - 2010) ومالي على فترتين (2010 - 2012 و2015-2017)، والسنغال (2013 - 2015).

جيريس صاحب الـ 66 عاما يتطلع الى الظفر باللقب الثاني في تاريخ كرة القدم التونسية، ولكن عليه اولا يتجاوز عقبة انغولا وموريتانيا ولاسيما منتخب مالي العنيد بقيادة موسى ماريغا هداف بورتو البرتغالي.

نجوم المنتخب

وهبي الخزري

يعتبر الخزري واحداً من أهم الركائز الاساسية للمنتخب التونسي، فنجم سانت اتيان الفرنسي (13 هدفا و6 تمريرات حاسمة في الموسم المنقضي بالدوري الفرنسي) يتميز بمهارات عالية تمنحه القدرة على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف بمختلف الطرق.

الخزري (28 عاما) لاعب سندرلاند الانكليزي وبورودو ورين وباستيا الفرنسيين سابقا يملك ايضا سلاحا فتاكا وهو الدقة في تنفيذ ركلات الحرة المباشرة التي غالبا ما سجل منها اهدافا حاسمة.

ومنذ انضمامه الى منتخب تونس الاول عام 2013، خاض نجم سانت اتيان 42 مباراة سجل فيها 15 هدفا، منها 3 اهداف و4 تمريرات حاسمة خلال 10 مباريات لعبها في تصفيات كأس امم افريقيا وهدف وتمريرة حاسمة في 9 مباريات لعبها بالنهائيات القارية.

يوسف المساكني

تعلق الجماهير التونسية امالا كبيرة على اللاعب يوسف المساكني صانع ألعاب المنتخب لما يملكه من مهارات ودهاء كروي يجعلان منه خطراً محدقا على جميع دفاعات الخصوم.

في الغابون 2017 بمنافسات دور المجموعات، ساهم المساكني في فوز منتخب بلاده على الجزائر المدجج بالنجوم المنتمية لأفضل الأندية على غرار رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الانكليزي واسلام سليماني لاعب ليستر سيتي الانكليزي المعار حالياً الى فنربهتشه التركي، كما سجل لاعب الترجي التونسي سابقا هدفا امام زيمبابوي في الدقيقة 22.

المساكني (28 عاما) المعار حالياً من نادي الدحيل القطري الى أوبين البلجيكي لستة اشهر، تمكن من استعادة مستواه المعهود تدريجيا سيما بعدما أُصيب بقطع في الرباط الصليبي في الركبة حرمته من المشاركة في مونديال 2018.

امم افريقيا بمصر ستكون فرصة سانحة للمساكني الذي انطلق مشواره مع المنتخب الاول في يناير 2010 امام غامبيا وطيلة مسيرته وقع "النمس" مثلما تلقبه الجماهير التونسية 9 اهداف في 51 مباراة.

علي معلول

يبرز في تشكيلة الان جيريس ايضا الظهير الايسر المتميز علي معلول الذي يستمر في اشعاعه مع فريقه الاهلي المصري بتحقيقه 6 اهداف هذا الموسم بالدوري وقام بسبع تمريرات حاسمة في 24 مباراة.

معلول (29 عاما) يسعى في هذه النهائيات الى التألق لنسيان مروره المخيب في مونديال روسيا و مردوده الهزيل دفاعيا والمتواضع هجوميا رغم ان المساندة الهجومية تعد اهم نقطة قوة لهذا الظهير الطائر.

لعب ابن النادي الصفاقسي سابقا 54 مباراة مع المنتخب الاول ولم يتمكن من التهديف وربما يحقق ذلك في ملعب السويس في منافسات المجموعة الثانية.

الطريق نحو الكان

نجحت تونس في تصدر المجموعة العاشرة في التصفيات الافريقية الاخيرة المؤهلة الى مصر عن جدارة واستحقاق بعدما اكملت المنافسات بخمس انتصارات وخسارة وحيدة.

وفازت تونس على مصر 1-0 ذهابا وخسرت ايابا 2-3 وعلى ايسواتيني 2-0 ذهابا و4-0 ايابا وعلى النيجر بنتيجة 1-0 و2-1.

ونجح المنتخب التونسي في تحقيق 12 هدفا بينما تلقت شباكه 4 اهداف.

المشاركات في الكان

يشارك المنتخب التونسي للمرة 19 في النهائيات الافريقية، وفي مجمل مشاركاته السابقة خاض الفريق 68 مباراة، وحقق الفوز في 22 مباراة وخسر في 21 وتعادل في 25 مباراة.

وسجل هجوم الفريق 88 هدفا وتلقت شباكه 86 هدفا.

أفضل النتائج

تّوج المنتخب التونسي بلقب كأس أمم إفريقيا لمرة واحدة في تاريخه عندما استضافها على ارضه عام 2004، وخسر النهائي في مناسبتين، الأولى أمام المنتخب الغاني عام 1965 والثانية أمام منتخب جنوب إفريقيا عام 1996.

كما حصل على المركز الثالث عام 1962 والمركز الرابع عامي 1978 و2000.

المشاركة الاخيرة

بلغ المنتخب التونسي محطة ربع النهائي في النسخة الاخيرة من المسابقة القارية التي اقيمت في الغابون، وخرج على يد منتخب بوركينا فاسو بعد خسارته بهدفين دون رد.

منتخب تونس جاء في المجموعة الثانية، وفاز على الجزائر 2-1 وزمبابوي 4-2 وخسر امام السنغال 0-2، واحتل في نهاية منافسات المجموعة المركز الثاني برصيد ست نقاط بفارق نقطة خلف المتصدر منتخب السنغال (7 نقاط).

برنامج المباريات:

• 24 يونيو/حزيران 2019 في مدينة السويس: تونس × أنغولا

• 28 يونيو/حزيران 2019 في مدينة السويس: تونس × مالي

• 2 تموز/يوليو 2019 في مدينة السويس: موريتانيا × تونس

المواجهات المباشرة

تونس x انغولا: تواجها الفريقان 6 مرات (3 انتصارات لتونس و3 تعادلات منها واحدة سلبية في كأس امم افريقيا عام 2008 بغانا).

تونس x مالي: التقيا في 8 مناسبات (فازت تونس اربع مرات ومثلها لمالي منها واحدة في بطولة أمم أفريقيا 1994 (2-0).

تونس x موريتانيا: تواجها 9 مرات، حققت تونس 7 انتصارات وتعادلا في مناسبتين.