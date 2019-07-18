تعيين إيتو ودروغبا معاونين رسميين لرئيس الاتحاد الإفريقي

وقال أحمد "أعتذر للجنة التنفيذية التي لم أخبرها بذلك بعد، لأن المسألة شخصية جداً. إنه الرئيس الذي اختار أن يكون الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروغبا أقرب معاونين لي من الآن فصاعداً".

وأضاف "سيقومان بمهام رسمية"، دون المزيد من التفاصيل.

ويعتبر إيتو، بطل إفريقيا مرتين (2000 و2002) ودروغبا بين السفراء الذين اختارهم الاتحاد القاري لكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر وتختتم الجمعة بالمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال.

ويمر الاتحاد الإفريقي الذي يعقد اليوم جمعيته العمومية الـ41 في العاصمة المصرية، بفترة صعبة أدت في الثاني من حزيران/يونيو الماضي إلى تعيين الأمينة العامة للاتحاد الدولي للعبة السنغالية فاطمة سامورا "مفوضة عامة لإفريقيا" لستة أشهر قابلة للتمديد، تتولى خلالها "الإشراف على الإدارة العملية للكاف بما يشمل الحوكمة والإجراءات الإدارية، ضمان فعالية واحترافية كل منافسات الكاف، دعم النمو وتطوير كرة القدم في كل البلاد ومناطق الكاف".

وأتت الخطوة بعد سلسلة أحداث مثيرة للجدل في كرة القدم الإفريقية، منها مسألة الدور النهائي لدوري الأبطال، والتحقيق الفرنسي مع رئيس الكاف أحمد أحمد بشأن شبهات فساد، قبل إخلاء سبيله من دون توجيه تهم.