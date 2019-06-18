تاريخ كأس أمم إفريقيا – أبرز أرقام المنتخبات

تتأهب مصر لاستضافة النسخة الثانية والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية، البطولة التي انطلقت من الأراضي السودانية عام 1957 واستمرت أحداثها وفعاليتها على مدار 62 عاماً تقريباً خلفت وراءها العديد من الأرقام والإحصاءات الهامة للمنتخبات المشاركة والتي نجملها في النقاط التالية.

• نستهل حديثنا عن الإحصائيات الخاصة باستضافة البطولة والتي أقيمت في 19 دولة، وتعد مصر هي أكثر الدول استضافة للبطولة بواقع 5 مرات أعوام (1959 – 1974 – 1986 – 2006 – 2019) بينما استضافت غانا أحداث البطولة في 4 مناسبات أعوام (1963 – 1978 – 2000 "تنظيم مشترك مع نيجيريا" - 2008)، وتعد المفاجأة في إثيوبيا التي ظلت بعيدة لفترة طويلة عن الظهور على ساحة كرة القدم في القارة السمراء إذ نظمت البطولة 3 مرات أعوام (1962 – 1968 – 1976 ) كذلك أقيمت البطولة في تونس في 3 مناسبات أيضاً أعوام (1965 – 1994 – 2004).

• توج 14 منتخباً بكأس الأمم الإفريقية وتأتي مصر في طليعة الدول الحاصلة على كأس البطولة بواقع 7 ألقاب، تليها الكاميرون 5 ألقاب – وغانا 4 ألقاب - ونيجيريا 3 ألقاب - وكوت ديفوار مرتين – والكونغو الديمقراطية مرتين أيضاً – بينما توجت تونس والجزائر والمغرب والسودان والكونغو وجنوب إفريقيا وإثيوبيا باللقب مرة واحدة.

• يعد المنتخب الزامبي الغير مشارك في "مصر 2019" هو آخر منتخب يتوج باللقب لأول مرة في تاريخه وحدث ذلك عندما رفع كأس البطولة عام 2012 .

• ثلاثة منتخبات فقط فازت بالبطولة عندما شاركت للمرة الأولى في منافساتها هي مصر عام 1957 وغانا عام 1963 وجنوب إفريقيا عام 1996.

• يستحوذ المنتخب المصري على العديد من الأرقام القياسية الهامة فهو الأكثر مشاركة برصيد 23 ظهوراً ونسخة 2019 سيكون الظهور الـ24 للفراعنة في النهائيات، كما أن مصر هي أكثر دولة لعبت مباريات في تاريخ البطولة برصيد 96 مباراة كما أنها الدولة الوحيدة التي حققت اللقب ثلاث مرات متتالية أعوام (2006 – 2008 – 2010).

• منتخب مصر هو أكثر المنتخبات فوزاً بمباريات في تاريخ أمم إفريقيا برصيد 54 مباراة.

• منتخب الكاميرون هو الأكثر تعادلاً بين منتخبات البطولة برصيد 25 تعادلاً.

• منتخبا الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار هما الأكثر خسارة في تاريخ البطولة بواقع 27 هزيمة لكليهما.

• مصر هي صاحبة أقوى خط هجوم من بين جميع منتخبات القارة السمراء إذ أحرز لاعبوها 159 هدفاً في شباك المنتخبات المنافسة طوال تاريخ الكان بفارق 28 هدفاً عن منتخب كوت ديفوار صاحب ثاني أقوى خط هجوم.

• منتخب كوت ديفوار هو أكثر منتخبات كأس الأمم الإفريقية استقبالا للأهداف في تاريخ البطولة بواقع 97 هدفاً.

• على مدار تاريخ البطولة هناك أربعة منتخبات فقط أقيمت النهائيات على أرضها ورغم ذلك ودعت من الدور الأول وهي إثيوبيا عام 1976 – كوت ديفوار 1984 – وتونس 1994 – والغابون 2017.

• أسوأ أداء لحامل اللقب على الإطلاق في البطولة التي تقام في النسخة التي تلي تتويجه كان لمصر بطلة 2010 التي خرجت من تصفيات "كان 2012" ونيجيريا بطلة 2015 التي ودعت من تصفيات "كان 2017".

• نسخة 2008 التي استضافتها غانا هي البطولة التي شهدت تسجيل أكبر عدد من الأهداف بواقع 99 هدفاً وبمتوسط تهديفي بلغ 3.09 هدف في المباراة الواحدة بينما نسخة عام 1962 التي استضافتها إثيوبيا هي التي شهدت أكبر متوسط تهديفي بواقع 4.50 هدف في المباراة الواحدة إذ تم تسجيل 18 هدفاً في 4 مباريات.

• نسخة عان 2002 كان صادمة من حيث المردود التهديفي حيث جاء متوسط التهديف 1.50 هدف في المباراة وهو المتوسط الأقل على الإطلاق في تاريخ البطولة، فقد تم تسجيل 48 هدفاً فقط في 32 مباراة.