انتشار أمني مكثف في فرنسا يوم نهائي كأس إفريقيا

وأوضح مفوض شرطة العاصمة الفرنسية ديدييه لالمان في مؤتمر صحافي الأربعاء أنه على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على ساحل العاج (5-4 بركلات الترجيح) في 11 تموز/يوليو "انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، ورفعنا مستوى الجاهزية في 14 تموز/يوليو (العيد الوطني الذي تزامن مع مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا) إلى 2500 عنصر".

أضاف "هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجداً مساء الجمعة".

وأوضح أن السلطات الأمنية ستنشر عناصرها لحماية واجهات المباني والمحال التجارية لاسيما عند جادة الشانزيليزيه والشوارع المحيطة بها تفادياً لحصول مظاهر التخريب والنهب التي طالت بعض المتاجر على هامش احتفالات سابقة خلال البطولة الحالية للمشجعين الجزائريين.

وقال لالمان: "هذا التعبير عن الفرح يجب أن يبقى على ما هو عليه، تعبيراً عن الفرح"، مذكرا بأن الاحتفالات السابقة شهدت تعرض محال دراجات نارية للنهب والسرقة.

وأفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس عن توقيف شابين للاشتباه بضلوعهما في عمليات السرقة، مشيراً إلى أنه تم العثور على 13 من الدراجات النارية الـ14 التي سرقت.



