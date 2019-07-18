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كأس أمم إفريقيا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

المواجهات المباشرة - الجزائر عقدة السنغال في كأس إفريقيا

المواجهات المباشرة بين السنغال والجزائر تؤكد أن منتخب ساديو مانيه أمام مهمة صعبة جداً للفوز بنهائي كأس أمم إفريقيا توتال مصر 2019.

Reuters

 

يلتقي منتخبا الجزائر والسنغال الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، في مواجهة ستكون الخامسة بينهما في البطولة القارية، والثانية في نسخة مصر 2019.

وتبحث الجزائر بقيادة المدرب جمال بلماضي، عن لقب ثان في تاريخها، وهي تخوض النهائي للمرة الأولى منذ تتويجها على أرضها عام 1990 والثالث في تاريخها بعد 1980 عندما خسرت أمام نيجيريا.

أما السنغال، أفضل منتخبات القارة بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، فلا تزال تبحث عن لقبها الأول، وتخوض النهائي للمرة الأولى منذ حلولها وصيفة للكاميرون عام 2002، وهي أفضل نتيجة لها حتى الآن.

في ما يأتي المواجهات المباشرة بين الجزائر والسنغال في البطولة:                 

1990 نصف النهائي: فازت الجزائر 2-1.

2015 المجموعة الثالثة: فازت الجزائر 2-صفر.

2017 المجموعة الثانية: تعادل المنتخبان 2-2.

2019 المجموعة الثالثة: فازت الجزائر 1-صفر.

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