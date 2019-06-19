المنتخب المصري مستعد وجاهز لخوض غمار الـ"كان"

ويخوض الفراعنة مباراتهم الأولى ضد زيمبابوي مساء الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا، في افتتاح البطولة التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخباً بدلاً من 16، وتستمر حتى 19 تموز/يوليو.

وفي مؤتمر صحافي في استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن مباراة الافتتاح، قال أغيري إن منتخب الفراعنة "بدأ الاعداد منذ السادس من حزيران/يونيو والمستوى الذي بلغناه جيد جداً".

وتابع بشأن المنافس في الجولة الأولى زيمبابوي "نحن نتابع هذا الفريق منذ فترة ونعلم كل صغيرة وكبيرة عنه، وهو فريق قوي"، مشدداً على أن مباراة الجمعة ستكون "هامة لأنها ضربة البداية للبطولة المقامة في مصر، وعلينا مسؤوليات كبيرة نحو تحقيق اللقب".

من جهته، أكد المحمدي أن لاعبي المنتخب وفي مقدمهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي، يعدون المشجعين بإحراز اللقب لبلادهم.

وأوضح "نحن جاهزون للبطولة ولضربة البداية (...) البطولة على ملعبنا ووسط جماهيرنا ولا بد من تحقيق الفوز والجميع جاهز لذلك".

أضاف "لن يكون ثمة ضغط سلبي علينا وسيكون مصدر قوة لنا وسعداء باللعب على استاد القاهرة" الذي يتسع لنحو 75 ألف متفرج.

وشدد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنكليزي، على أن مجموعة مصر في البطولة "متوازنة للغاية وليست سهلة كما يتردد".