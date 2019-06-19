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كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

المباريات ستتوقف مرتين في أمم إفريقيا 2019 بسبب الحرارة المرتفعة

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ستتوقف مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر بين 21 حزيران/الجاري و19 تموز/يوليو المقبل مرتين بسبب درجة الحرارة المرتفعة، بحسب اللجنة الطبية للبطولة.

AFP

وأصدرت اللجنة الأربعاء بياناً وزعه الاتحاد المصري للعبة، حول ارتفاع درجات الحرارة خصوصاً وأن النسخة الحالية هي الأولى التي تقام في فصل الصيف.

وأوضحت اللجنة أن البطولة ستشهد "توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق في كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين"، مشيرة إلى أن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة في كل شوط، تكون الأولى في الدقيقة 30 والثانية في الدقيقة 75.

وخلال فترة الراحة سيكون مسموحا للاعبي الفريقين والحكام تناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة.

واعتمدت الاستراحة المخصصة لشرب الماء في كأس العالم 2014 في البرازيل. وشهدت مباراة هولندا والمكسيك في دور الـ16 أول توقف في مدينة فورتاليزا، عندما كانت الحرارة 32 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 68%. 
 

كأس أمم إفريقيا مصر 2019
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