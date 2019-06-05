الكاميرون... روح جديدة للحفاظ على اللقب

رغم أن عدداً من اللاعبين الكبار اتخذوا موقفاً من اللعب لمنتخب الكاميرون في نسخة 2017 من "الكان"، إلا أن "الأسود التي لا تقهر" ظفرت باللقب في الغابون، وهي تأمل أن تذهب أبعد ما يمكن في مصر.

أندريه أونانا الخبير الشاب

تمتلك الكاميرون حارساً بات معروفاً في كل أوروبا هو الشاب أندريه أونانا 23 عاماً الذي كان قاب قوسين أو أدنى من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع أياكس.

مع العلم أن الكاميرون حملت اللقب مع حارس آخر هو فابريس أندوا لكن من المحتمل كثيراً أن تعتمد على أونانا.

ماكسيم تشوبو-موتينغ

ماكسيم تشوبو-موتينغ مهاجم باريس سان جيرمان 30 عاماً هو أيضاً مرشح للعب أدوار مهمة خصوصاً أنه يحمل في جعبته 50 مباراة دولية سجل فيها 15 هدفاً.

المدرب كلارنس سيدورف

سيدروف 43 عاماً تسلم تدريب منتخب الكاميرون صيف العام الماضي بعد تجارب تدريبية ثلاث مع ميلان ناديه السابق، شينزين الصيني، ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، لم تتخطَ فيهم نسبته في الانتصارات الـ50 %.

قاد النجم الهولندي منتخب الكاميرون في 7 مباريات حقق الفوز في مباراتين ومثلهما في التعادل مقابل ثلاث خسارات.

الطريق نحو مصر 2019

حل منتخب الكاميرون في المركز الثاني خلف المغرب في المجموعة الثانية، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادلين وخسارة مع المغرب المتصدرة.

ولم يكن المنتخب الكاميروني بعيداً عن الصدارة إذ أنهى التصفيات بـ11 نقطة بفارق الأهداف المسجلة في المباريات المباشرة عن المغرب.

أبرز المعلومات عن الكاميرون

نتائج آخر المباريات:

الكاميرون (0) البرازيل (1) – مباراة ودية 20-11-2019

الكاميرون (3) جزر القمر – تصفيات أمم إفريقيا (0) 23-3-2019

سجل الكاميرون في أمم إفريقيا:

- عدد المشاركات في كأس أمم أفريقيا: 18 وتشارك في النسخة القادمة للكرة التاسعة عشرة.

-أول مشاركة: 1970

- أفضل النتائج: بطل 5 مرات

صاحب المركز الثاني: مرتان.

الكاميرون في مصر 2019

المجموعة السادسة: الكاميرون، غانا، بينين، غينيا بيساو

- المواجهات المباشرة مع منتخبات المجموعة: