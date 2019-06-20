الـ"VAR" في كأس افريقيا انطلاقاً من ربع النهائي

وقال رئيس الاتحاد القاري "إنه مجرد تصرف احترازي. عندما تشاهدون مختلف الدول التي تستخدم (تقنية) الـ "VAR"، ليس من الضروري التسرع في اعتمادها منذ البداية (الأدوار الأولى). إنها تقنية لا يستخدمها الكثير من الناس".

وتابع "في البداية، كان من المخطط (استخدام الـ VAR) في الدور نصف النهائي، ولكن أصرينا أن نمضي قدماً أبعد من ذلك. قررت اللجنة التنفيذية اعتماده في ربع النهائي".

ويأتي قرار اعتماد الـ "VAR" بعد الجدل الذي أثير في مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال بين الترجي التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي في 31 أيار/مايو.





