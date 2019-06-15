السنغال دون مانيه أمام تنزانيا

وتفتتح السنغال الباحثة عن لقبها الأول في المسابقة القارية (حلت وصيفة في 2002) مشوارها ضد تنزانيا في 23 حزيران/يونيو الجاري في القاهرة، لكن نجم ليفربول الانكليزي بطل أوروبا سيغيب لحصوله على انذارين في التصفيات.

وقال سيسيه قبل سفر فريقه من أليكانتي في اسبانيا إلى القاهرة "غيابه لن يزعجنا بأي شكل من الاشكال". تابع "بالطبع حضور ساديو مفيد لكن من دونه نبقى أقوياء".

وهذه المرة الثالثة يشارك فيها مانيه (27 عاماً) في المسابقة القارية والثانية يغيب عن مباراتها الافتتاحية بعد 2015 ضد غانا.

وانضم مانيه الخميس الى معسكر فريقه في اسبانيا بعد حصوله على أيام راحة اضافية إثر تتويجه القاري مع ليفربول. ويتوقع أن يشارك في المباراتين التاليتين في دور المجموعات ضد الجزائر وكينيا.







