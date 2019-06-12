الجزائري بلقبلة يعتذر

وكان الاتحاد الجزائري قد أكد اليوم أن أسباباً "تأديبية" دفعت إلى استبعاد لاعب نادي بريست الفرنسي من تشكيلة المنتخب للبطولة القارية.

وأوضح الاتحاد في بيان بالعربية على موقعه الالكتروني "بعد التشاور مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، قرر المدرب الوطني جمال بلماضي ابعاد متوسط ميدان الخضر هاريس بلقبلة من التربص التحضيري لكأس إفريقيا"، معللاً ذلك بأسباب "انضباطية".

وأشارت تقارير صحافية إلى أن عدم مشاركة اللاعب في مباراة الأمس الودية ضد بوروندي في الدوحة، تعود للشريط الذي تم تداوله على مواقع التواصل.

ونشر اللاعب اليوم اعتذاراً عبر صفحته على موقع فيسبوك موجهاً إلى "الشعب الجزائري العزيز على ما بدر مني عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، مؤكداً أنه لم يكن على علم بأن زميله أوكيدجة يقوم ببث مباشر.

أضاف ""أنا لا أسعى إلى تبرئة نفسي لأنني اعترف أنني ارتكبت خطأ فادحاً حيث دفعت الثمن فوراً من خلال استبعادي"، متابعاً أن هذا الإبعاد شطر قلبي لكنه شرعي وبالطبع أنا لا ألوم أحداً إلا نفسي خاصة أنني خيبت آمالكم وأرجو منكم أن لا تحمّلوا عائلتي مسؤولية هذا الخطأ".

وأتى استبعاد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، بعيد غيابه عن المباراة الودية ضد بوروندي الثلاثاء في الدوحة (1-1).

ووقعت الجزائر، المتوجة مرة واحدة في تاريخها عام 1990 على أرضها، في مجموعة ثالثة تضم كينيا والسنغال وتنزانيا ضمن البطولة التي تستضيفها مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو.

ومن المقرر أن يخوض "ثعالب الصحراء" مباراة ودية ضد مالي الأحد قبل الانتقال إلى مصر استعداداً للمشاركة في النهائيات.



