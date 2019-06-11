الإعلان عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في كأس إفريقيا 2019

ولم تختلف قائمة المكسيكي خافيير أغيري مدرب منتخب مصر بشكل كبير عن القائمة الأولية التي اختارها في وقت سابق، إذ كان معظم النجوم ضمن خياراته السابقة.

واستبعد مدرب منتخب مصر ثنائي نادي سموحة الظهير أحمد أبو الفتوح والحارس محمد أبو جبل، من القائمة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو.



ويغيب عن تشكيلة المنتخب أيضاً محمود عبد المنعم "كهربا"، عبدالله جمعة، ويوسف إبراهيم "أوباما".



ويشرف أغيري، مدرب منتخبي المكسيك واليابان ونادي أتلتيكو مدريد الاسباني سابقا، على المنتخب المصري بعد خروجه من الدور الأول في مونديال 2018 حيث عاد للمشاركة بعد غياب 28 عاماً.



وتحمل مصر الرقم القياسي بعدد مرات الفوز في البطولة القارية (7)، وقد حلّت وصيفة في مشاركتها الأخيرة أمام الكاميرون (1-2) عام 2017.



وبعد خوضها مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا، تفتتح مصر مبارياتها أمام زيمبابوي يوم 21 حزيران/يونيو في القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وجاء نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح على رأس القائمة إضافة لمحمد النني المحترف في أرسنال الإنكليزي ومحمود حسن تريزيغيه مهاجم قاسم باشا التركي.



وجاء في القائمة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، عمر جابر، أيمن أشرف، محمود الونش، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أحمد أيمن، محمود علاء.

خط الوسط: وليد سليمان، عبد الله السعيد، محمد النني، طارق حامد، علي غزال، محمود تريزيغيه، عمرو وردة، نبيل عماد دونغا، محمد صلاح.

خط الهجوم: مروان محسن، أحمد حسن كوكا، أحمد علي.