الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب المغرب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية توتال - مصر 2019

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد المغربي على الإنترنت اليوم الثلاثاء أسماء اللاعبين اللذين تمّ اختيارهم لتمثيل أسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر الشهر الحالي.

وضمّت القائمة معظم نجوم منتخب المغرب وعلى رأسهم مهدي بنعطية وأشرف حكيمي وحكيم زياش.



ووقعت المغرب في مجموعة حديدية وهي المجموعة الرابعة إلى جانب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.

وننشر هنا القائمة التي ضمت 23 لاعباً كما أوردها الاتحاد المغربي لكرة القدم: