الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب المغرب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية توتال - مصر 2019

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد المغربي على الإنترنت اليوم الثلاثاء أسماء اللاعبين اللذين تمّ اختيارهم لتمثيل أسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر الشهر الحالي.
وضمّت القائمة معظم نجوم منتخب المغرب وعلى رأسهم مهدي بنعطية وأشرف حكيمي وحكيم زياش.
ووقعت المغرب في مجموعة حديدية وهي المجموعة الرابعة إلى جانب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.
وننشر هنا القائمة التي ضمت 23 لاعباً كما أوردها الاتحاد المغربي لكرة القدم:
|
النادي
|
النسب
|
الاسم
|
ملقا الإسباني
|
الكجوي (المحمدي)
|
منير
|
خيرونا الإسباني
|
بونو
|
ياسين
|
الوداد الرياضي المغربي
|
التكناوتي
|
أحمد رضى
|
الاتحاد السعودي
|
داكوستا
|
مروان
|
وولفر هامبتون الإنجليزي
|
سايس
|
غانم
|
ستاد ريمس الفرنسي
|
يونس
|
عبد الحميد
|
الدحيل القطري
|
المتقي (بنعطية)
|
مهدي
|
بوروسيا دورتموند الألماني
|
حكيمي
|
أشرف
|
الاتحاد السعودي
|
الأحمدي العروسي
|
كريم
|
سانت إيتيان الفرنسي
|
أيت بناصر
|
يوسف
|
ساسولو الإيطالي
|
بوربيعة
|
المهدي
|
الشباب السعودي
|
بوصوفة
|
مبارك
|
غلطة سراي التركي
|
بلهندة
|
يونس
|
كان الفرنسي
|
فجر
|
فيصل
|
النصر السعودي
|
أمرابط
|
نورالدين
|
أجاكس أمستردام الهولندي
|
زياش
|
حكيم
|
أجاكس أمستردام الهولندي
|
مزراوي
|
نصير
|
ليغانيس الإسباني
|
النصيري
|
يوسف
|
سيلتا فيغو الإسباني
|
بوفال
|
سفيان
|
فنربخشة التركي
|
درار
|
نبيل
|
النصر السعودي
|
حمدالله
|
عبد الرازق
|
الزمالك المصري
|
بوطيب
|
خالد
|
إي زد آلكمار الهولندي
|
إدريسي
|
أسامة