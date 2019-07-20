إيغالو يعتزل اللعب مع المنتخب النيجيري

وخرجت نيجيريا من نصف النهائي بهدف قاتل للجزائري رياض محرز منح فريقه الفوز 2-1، قبل تتويج محاربي الصحراء باللقب بالفوز على السنغال 1-صفر الجمعة. أما نيجيريا، فاحتلت المركز الثالث بفوزها على الخاسرة الثانية في نصف النهائي، تونس، بهدف نظيف سجله إيغالو نفسه.

وقال المهاجم البالغ 30 عاماً في بيان السبت "لقد أمضيت رحلة مذهلة خلال الأعوام الخمسة (مع المنتخب)، لكن بعد استشارات مطلوبة ومعمقة مع عائلتي، قررت أن الوقت حان لاعتزال" اللعب الدولي.

أضاف مهاجم فريق شنغهاي شينهوا الصيني "حان وقت التركيز على كرة القدم على مستوى الأندية ومنح اللاعبين الشبان فرصة التعلم والنمو".

وكاد المهاجم يرحل عن صفوف منتخب "سوبر إيغلز" ("النسور الممتازة") بعد مونديال روسيا 2018، اذ تعرض لانتقادات قاسية وصلت إلى حد التهديد بالقتل، لكنه بقي بتحفيز من مدربه الألماني غرنوت روهر الذي قال اللاعب في بيانه اليوم أنه وقف إلى جانبه في مواجهة كل الظروف.