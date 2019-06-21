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كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

أمم إفريقيا 2019: لاعبو الكاميرون يتجهون الى مصر بعد الخلاف المالي

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AFP

توجه لاعبو منتخب الكاميرون لكرة القدم الجمعة الى مصر للدفاع عن لقبهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما رفضوا مغادرة ياوندي الخميس لخلاف بشأن مكافآتهم المالية، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي.

وكتب وزير الرياضة الكاميروني نارسيس مويل عبر صفحته على موقع فيسبوك "في الطريق الى مصر مع الأسود غير المروضة"، مرفقا ذلك بصور لللاعبين في مطار العاصمة الكاميرونية.

أضاف المسؤول "أقود بعد ظهر هذا اليوم في اتجاه القاهرة، البعثة الرسمية للكاميرون الى كأس أمم إفريقيا".

وكان لاعبو المنتخب المتوج باللقب في نسخة 2017 في الغابون، قد رفضوا السفر الخميس احتجاجا على المكافآت. وعقد وزير الرياضة اجتماعا ليل الخميس الجمعة مع اللاعبين للتوصل الى حل للمسألة.

واقترح الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مكافأة إضافية للاعبين تصل قيمتها الى 7600 يورو ترتبط بأدائهم في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 تموز/يوليو المقبل. لكن اللاعبين أكدوا في رسالة الى الوزير "وقف أي مفاوضات" مع الجانب الرسمي، معتبرين أن المكافأة المقترحة "غير كافية"، لكن مؤكدين أنهم "سيسافرون الى مصر الجمعة".

ويخوض المنتخب مباراته الأولى الثلاثاء ضد غينيا بيساو في الاسماعيلية، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم غانا وبنين.                             
 

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