أمم إفريقيا 2019: رونار يريد ضمان التأهل ويؤكد غياب بوطيب

أكد المدرب الفرنسي هيرفيه رونار الخميس أن المنتخب المغربي يتطلع في مباراته المرتقبة غدا ضد ساحل العاج، الى ضمان العبور الى الدور ثمن النهائي عن المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الإفريقية، مؤكدا غياب المهاجم خالد بوطيب عنها بسبب الإصابة.

وقال رونار في مؤتمر صحافي عشية المباراة التي تقام ضمن الجولة الثانية الجمعة على ستاد السلام في العاصمة المصرية "يجب التركيز على مباراة الغد التي لا تعدو كونها مباراة ضمن دور المجموعات (...) أعتقد أن هدف المنتخبين هو الذهاب أبعد بكثير في البطولة".

أضاف ردا على سؤال بشأن صدارة المجموعة بعد تحقيق الفريقين الفوز في الجولة الأولى (المغرب على ناميبيا 1-صفر وساحل العاج على جنوب إفريقيا بالنتيجة ذاتها) "الأهم هو التأهل. بالتأكيد من المستحسن غالبا (...) إنهاء الدور في الصدارة، لكن أحيانا الخيار لا يعود لنا، لاسيما في مواجهة إفريقية من مستوى مرتفع كهذه".

وسبق لرونار قيادة ساحل العاج الى اللقب القاري في 2015، حين أصبح المدرب الأول والوحيد الذي يتوج بلقب أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفتين، بعدما رفع الكأس مع زامبيا أيضا عام 2012.

ولدى سؤاله عما اذا كانت خبرته السابقة مع المنتخب العاجي ستوفر له أسرارا لمباراة الغد، أجاب بابتسامة "اذا كان لدي سر سأضعه موضع التنفيذ غدا، لكن كل مباراة ضد ساحل العاج هي مباراة أكثر من صعبة (...) لنكن مستعدين، العاجيون مستعدون، ونأمل في أن يتمكن المنتخبان من التأهل، هذا ما أريده لساحل العاج وللمغرب".

أضاف "هذه مباراة صعبة لأنها ضد أحد أفضل المنتخبات في إفريقيا. هؤلاء اللاعبون (في ساحل العاج) اعتادوا على خوض مباريات مهمة جدا مع منتخبهم الوطني. وفي ساحل العاج اللاعبون أقوياء جدا، يتمتعون بالروحية، وهم معا ويريدون تحقيق أمر ما. لا يخشون شيئا".

وسيكسب أسود الأطلس عودة اللاعب يونس بلهندة بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن المباراة الأولى، بينما سيغيب مهاجم الزمالك خالد بوطيب الذي شارك كبديل ضد ناميبيا لرأس الحربة الأساسي يوسف النصيري، بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال التمارين.

وأوضح المدرب الفرنسي "من المؤسف دائما عدم التمتع بكل اللاعبين لكن يجب التأقلم مع ذلك. نتمنى أن تتبقى لنا مباريات كثيرة، ونحتاج الى الجميع، ولا يمكن أن نكتفي برأس حربة وحيد" في إشارة للنصيري.

وعكر تحضيرات المنتخب قبل انطلاق البطولة انسحاب المهاجم عبد الرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي وهداف الموسم المحلي، لسبب معلن هو الإصابة، ولسبب مضمر - بحسب التقارير - هو خلاف مع زميله فيصل فجر بعد قرار الأخير تنفيذ ركلة جزاء نالها المنتخب في الثواني الأخيرة من اللقاء الودي ضد غاميبا، دون أن يفلح في تحويلها لهدف.

من جهته، قال بلهندة في المؤتمر الصحافي "لا يجب أن نقلل من شأن هذا الفريق (ساحل العاج). هذا منتخب قوي جدا، لكن لكل منا ما يفخر به"، مضيفا "ستكون معركة في وسط الملعب، على الكرات الضائعة، على الاستحواذ (...) لا يجب منح مساحات كبيرة" للاعبي ساحل العاج.