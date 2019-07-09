أمم إفريقيا 2019: تقنية الفيديو تدخل المنافسة

في تصريحات الجمعة الماضي، أكد الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المغربي معاذ حجي، أن "التجهيزات باتت متوافرة، والتجارب بدأت"، مشدداً على أنه "حتى الآن، كل الأمور تسير على ما يرام".

أضاف "لا يجب أن ننسى أن الـ VAR تتطلب ليس فقط تجهيزات لكن أيضاً خبرة. نحن في مرحلة اليوم، مع كل التحكيم الإفريقي، لنضع حيز التنفيذ تدريبات ليكون كل الحكام متوافقين مع معايير التقنية عالميا".

حادثة مؤسفة

وأثارت التقنية جدلاً واسعاً في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال في 31 أيار/مايو بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي. فبعد تعادل الفريقين في الرباط ذهاباً (1-1)، أقيمت مباراة الإياب على ملعب رادس في ضواحي العاصمة التونسية، وتقدم فيها الفريق المضيف 1-صفر، قبل أن تتكرر مطالبات لاعبي الفريق المغربي باللجوء إلى التقنية لمراجعة بعض الحالات، ليتبين أنها معطلة ولا يمكن استخدامها.

وانسحب لاعبو الوداد من أرض الملعب، قبل أن يعلن الحكم فوز الترجي بعد توقف المباراة لنحو ساعة ونصف ساعة. لكن الاتحاد الإفريقي، وعلى رغم تسليم الفريق التونسي كأس البطولة، عاد وقرر إعادة مباراة الإياب على ملعب محايد بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 تموز/يوليو الحالي.

آراء مدربي البطولة

وحتى قبل بدء تطبيقها، وجدت التقنية طريقها إلى تصريحات المدربين، ومنهم مدرب غانا جيمس كويسي أبياه الذي اعترض على إلغاء حكم مباراة فريقه ضد تونس في الدور ثمن النهائي الإثنين (فازت تونس 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1)، هدفا لغانا في الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد، لم تظهر واضحة في لقطات الاعادة التلفزيونية.

وقال أبياه إن تقنية الفيديو "ستساعد كثيراً كرة القدم الإفريقية. لو كانت متوافرة (في مباراة الأمس في الاسماعيلية)، لربما نلنا نتيجة مختلفة".

وفي المؤتمرات الصحافية الثلاثاء، تطرق عدد من المدربين إلى تقنية الفيديو التي تثير من بدء اعتمادها رسمياً من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، لاسيما في مونديال روسيا 2018، جدلاً وانقساما بين مؤيد ومعارض.

وقال مدرب منتخب بنين الفرنسي ميشال دوسوييه الذي يواجه السنغال الأربعاء في أولى مباريات الدور ربع النهائي "آمل في أن تعمل (التقنية) حتى النهاية ولا تحصل مشاكل تقنية"، معتبرا أن هذه التقنية "هي إضافة لكرة القدم لأنها تصحح قرارات غير عادلة. قد تصب لصالحكم في يوم ما، وعلى عكس مصلحتكم في آخر".

من جهته، قال المدافع السنغالي ساليف سانيه اليوم "أنا لست محبذاً كبيراً لتقنية الفيديو لكن يمكن لها أن تساعدنا أو تعاقبنا. بعد ذلك، لا خيار أمامنا. سنتأقلم معها لكن لن نعتمد عليها، سنلعب كرة القدم التي نعرفها ونظهر من هي السنغال"، المنتخب الأفضل في القارة بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، ومن أبرز المرشحين لإحراز اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، لاسيما بعد خروج ثلاثة مرشحين بارزين في الدور ثمن النهائي هم الكاميرون حاملة اللقب ومصر المضيفة والمغرب.

في المقابل، بلغت الجزائر التي تقدم أداء هو من الأفضل في البطولة، ربع النهائي لملاقاة كوت ديفوار الخميس، مثلها مثل تونس التي تواجه مدغشقر، مفاجأة النسخة الحالية للبطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى.



