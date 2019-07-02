أمم إفريقيا 2019: السنغال تفقد حارسها مندي لكسر في اليد

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن حارس نادي رينس الفرنسي شعر بآلام في اليد خلال عملية الاحماء قبل المباراة التي خاضها منتخب بلاده ضد كينيا الإثنين (3-صفر) ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة، والتي ضمن بنتيجتها المنتخب بلوغ الدور ثمن النهائي.

وأضاف أن صور الأشعة التي أجريت للاعب البالغ 27 عاما، أظهرت "وجود كسر في العظم (مشط اليد) مع إزاحة. بعد التشاور مع سلطات الاتحاد، سمح للاعب إدوار مندي بالعودة إلى فرنسا للخضوع للعلاج والمتابعة الطبية الملائمة، وغادر القاهرة الثلاثاء".

وستحرم هذه الإصابة منتخب "أسود تيرانغا"، الأفضل تصنيفا على مستوى القارة بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من أحد ركائزه في البطولة المقامة في مصر حتى 19 تموز/يوليو، والتي يأمل السنغاليون في أن يتوجوا بلقبها للمرة الأولى في تاريخهم. ويرجح أن يكون بديل مندي بين الخشبات الثلاث حارس سبال الإيطالي ألفريد غوميس.

وبلغت السنغال ثمن النهائي بحلولها ثانية في مجموعتها خلف الجزائر، وهي تلاقي أوغندا في الدور المقبل الجمعة في القاهرة.

