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كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

أمم إفريقيا 2019: السنغال تفقد حارسها مندي لكسر في اليد

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أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم الثلاثاء أن إدوار مندي، حارس المرمى الأساسي للمنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، غادر التشكيلة لمعاناته من كسر في اليد.

AFP

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن حارس نادي رينس الفرنسي شعر بآلام في اليد خلال عملية الاحماء قبل المباراة التي خاضها منتخب بلاده ضد كينيا الإثنين (3-صفر) ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة، والتي ضمن بنتيجتها المنتخب بلوغ الدور ثمن النهائي.

وأضاف أن صور الأشعة التي أجريت للاعب البالغ 27 عاما، أظهرت "وجود كسر في العظم (مشط اليد) مع إزاحة. بعد التشاور مع سلطات الاتحاد، سمح للاعب إدوار مندي بالعودة إلى فرنسا للخضوع للعلاج والمتابعة الطبية الملائمة، وغادر القاهرة الثلاثاء".

وستحرم هذه الإصابة منتخب "أسود تيرانغا"، الأفضل تصنيفا على مستوى القارة بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من أحد ركائزه في البطولة المقامة في مصر حتى 19 تموز/يوليو، والتي يأمل السنغاليون في أن يتوجوا بلقبها للمرة الأولى في تاريخهم. ويرجح أن يكون بديل مندي بين الخشبات الثلاث حارس سبال الإيطالي ألفريد غوميس.

وبلغت السنغال ثمن النهائي بحلولها ثانية في مجموعتها خلف الجزائر، وهي تلاقي أوغندا في الدور المقبل الجمعة في القاهرة.
 

السنغال إدوار مندي
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