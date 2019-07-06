أمم إفريقيا 2019: الإصابة تنهي مشاركة كيتا مع غينيا

وأتى الاعلان السبت عشية خوض المنتخب الغيني مباراته ضد الجزائر في الدور ثمن النهائي من البطولة المقامة في مصر حتى 19 تموز/يوليو.

وأشار ليفربول في بيان إلى أن لاعب خط الوسط "تعرّض لإصابة طفيفة في العضلة الضامة خلال مشاركته مع غينيا في أمم إفريقيا"، مشيرا إلى أن "الإصابة أنهت مشاركة كيتا وعاد إلى ميلوود للخضوع لفحوص إضافية من قبل الجهاز الطبي للنادي".

وعلّق ابراهيما تراوريه زميل كيتا على إصابته، بقوله في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم "عندما يكون لديك أحد أفضل اللاعبين في القارة، ويدافع عن ألوان ناد كبير، لكنه لا يكون هنا لمساعدتنا، فهذه خسارة كبيرة. رغبنا جميعا في أن يكون نابي معنا، وهذا طبيعي نظرا لجودته لكن أيضا للثقة التي يمنحها لكل التشكيلة لمعرفتنا بوجود لاعب قادر على تحقيق الفارق".

وبينما خسرت غينيا جهود كيتا، توقّع ليفربول المتوّج في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، أن يكون لاعبه البالغ 24 عاما "جاهزا لبدء برنامجه التدريبي الذي يسبق انطلاق الموسم (الجديد) في وقت لاحق هذا الشهر"، وسيكون حاضرا "بنهاية الإجازة في وقت لاحق" هذا الشهر، تحضيرا لانطلاق الدوري الممتاز في التاسع من آب/أغسطس المقبل.

وغاب كيتا لنحو شهرين عن صفوف ليفربول في نهاية الموسم المنصرم، لكنه تعافى في الوقت المناسب لخوض غمار أمم إفريقيا. وشارك كبديل في المباراة الأولى لمنتخب بلاده ضمن منافسات المجموعة الثانية ضد مدغشقر (2-2)، وأساسيا ضد نيجيريا (صفر-1) قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 71، ويبتعد عن المباراة الثالثة ضد بوروندي (2-صفر).

