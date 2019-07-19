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كأس أمم إفريقيا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

أمم إفريقيا 2019: إيغالو ينهي "كان 2019" في صدارة هدافي البطولة

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أنهى النيجيري أوديون إيغالو كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم المقامة في مصر في صدارة ترتيب الهدافين مع خمسة أهداف، على رغم خروج منتخب بلاده من الدور نصف النهائي على يد الجزائر.

Reuters


وفيما يأتي أبرز الهدافين في البطولة التي أقيمت في مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو، وانتهت بفوز الجزائر باللقب الثاني في تاريخها والأول منذ 1990 على أرضها، بتفوقها على السنغال في المباراة النهائية الجمعة بنتيجة 1-صفر.
                  
 5 أهداف: أوديون إيغالو (نيجيريا)
3 أهداف: رياض محرز وآدم أوناس (الجزائر)، ساديو مانيه (السنغال)، سيدريك باكامبو (جمهورية الكونغو الديموقراطية)
هدفان: بغداد بونجاح (الجزائر)، محمد صلاح (مصر)، شارل أندريا (مدغشقر)، جوردان أيوو (غانا)، ستيفان باهوكين (الكاميرون)، يوسف بلايلي (الجزائر)، يوسف النصيري (المغرب)، يوسف المساكني (تونس)، إيمانويل أوكوي (أوغندا)، ميكايل بوتي (بنين)، ولفريد زاها (كوت ديفوار)، ميكايل أولونغا (كينيا)، محمد ياتارا (غينيا)، بونغاني زونغو (جنوب إفريقيا).
                  
                  
                  
 

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