أمم إفريقيا 2019: إيغالو ينهي "كان 2019" في صدارة هدافي البطولة



وفيما يأتي أبرز الهدافين في البطولة التي أقيمت في مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو، وانتهت بفوز الجزائر باللقب الثاني في تاريخها والأول منذ 1990 على أرضها، بتفوقها على السنغال في المباراة النهائية الجمعة بنتيجة 1-صفر.



5 أهداف: أوديون إيغالو (نيجيريا)

3 أهداف: رياض محرز وآدم أوناس (الجزائر)، ساديو مانيه (السنغال)، سيدريك باكامبو (جمهورية الكونغو الديموقراطية)

هدفان: بغداد بونجاح (الجزائر)، محمد صلاح (مصر)، شارل أندريا (مدغشقر)، جوردان أيوو (غانا)، ستيفان باهوكين (الكاميرون)، يوسف بلايلي (الجزائر)، يوسف النصيري (المغرب)، يوسف المساكني (تونس)، إيمانويل أوكوي (أوغندا)، ميكايل بوتي (بنين)، ولفريد زاها (كوت ديفوار)، ميكايل أولونغا (كينيا)، محمد ياتارا (غينيا)، بونغاني زونغو (جنوب إفريقيا).







