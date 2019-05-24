أمم إفريقيا 2019: أيوو قائدا لمنتخب غانا، جيان "قائدا عاما"

اختار المدرب كواسي أبياه لاعب وسط فريق فنربغشه التركي أندريه أيوو قائدا جديدا للمنتخب الغاني لكرة القدم، بينما أعلن الاتحاد ترفيع سلفه أساموا جيان الى "قائد عام"، قبل أسابيع من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان المهاجم التاريخي للمنتخب جيان (33 عاما، 106 مباريات دولية و51 هدفا) أعلن الاثنين اعتزاله دوليا احتجاجا على عزم الجهاز الفني حرمانه من شارة القيادة، قبل أن يعود عن قراره الأربعاء استجابة لطلب من رئيس البلاد نانا أكوفو-آدو.

وأعلن الاتحاد الغاني في بيان "ترفيع جيان إلى منصب +القائد العام+".

ويتحدر أيوو (29 عاما) من عائلة كروية، فهو نجل أسطورة اللعبة محليا أبيدي بيليه النجم السابق لمرسيليا الفرنسي، وشقيق جوردان لاعب كريستال بالاس الانكليزي، ورحيم لاعب أوروبا أف سي في جبل طارق.

وارتدى أيوو قميص المنتخب للمرة الأولى في عام 2008 عندما كان في الثامنة عشرة من العمر. كما حمل شارة قيادة منتخب دون 20 عاما المتوج بمونديال 2009.

وتم اختيار كوادوو أساموا لاعب إنترم يلان الإيطالي نائبا للقائد أيوو.

وتستعد بعثة من 29 لاعبا غانيا للتوجه الى دبي في الأول من حزيران/يونيو المقبل لمعسكر يختار بختامه المدرب تشكيلة نهائية من 23 لاعبا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو المقبل.

وتخوض غانا المتوجة باللقب القاري أربع مرات في 1963 و1965 و1978 و1982، منافسات المجموعة السادسة إلى جانب الكاميرون حاملة اللقب، وبنين وغينيا بيساو.