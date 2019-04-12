متابعة: فراس بن أحمد

في ما يلي مجموعات كأس أمم إفريقيا - مصر 2019

المجموعة الأولى: مصر- الكونغو الديمقراطية - أوغندا -زيمبابوي

المجموعة الثانية: نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي

المجموعة الثالثة: السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: المغرب - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا - ناميبيا

المجموعة الخامسة: تونس- مالي - موريتانيا - أنغولا

المجموعة السادسة: الكاميرون - غانا - بينين - غينيا بيساو

المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا ستكون يوم 21 يونيو/حزيران 2019 بين المنتخب المصري ومنتخب زيمبابوي على أرضية ملعب القاهرة.

تقام النهائيات من 21 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو على 6 ملاعب موزعة على أربع مدن.

FINALLY! #TotalAFCON2019 groups are here! 👊



Which is the most exciting group? 🤔 pic.twitter.com/LNeByDBlsn — CAF (@CAF_Online) April 12, 2019

تعرّف على البرنامج الكامل لكأس أمم إفريقيا - مصر 2019

كلمة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة

كلمة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الملغاشي أحمد أحمد

وصول كأس أمم إفريقيا إلى مقر القرعة

رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجرئ في تصريح خاص لـbeIN SPORTS

تصريح خاص للاعب المنتخب السنغالي : الحاجي ضيوف

يملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010.

وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها.

يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.