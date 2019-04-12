تقام اليوم الجمعة 12 نيسان/أبريل القادم بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في نسحتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر بعد أن كانت مقرّرة في الكاميرون.





موعد قرعة كأس أمم أفريقيا بحسب توقيت مكة المكرمة وتونس ومصر والجزائر والمغرب وموريتانيا

مكة المكرمة تونس مصر المغرب الجزائر موريتانيا التاسعة مساء السابعة مساء الثامنة مساء السابعة مساء السابعة مساء السادسة مساء

بإمكانكم متابعة البث المباشر لمراسم قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 مباشر على قناة beIN SPORTS الإخبارية بصفة مجانية.

كما تتيح لكم قنواتنا متابعة عملية القرعة على الانترنت في بث مباشر وبدون تقطيع على الرابط التالي beIN CONNECT.

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تقام النهائيات من 21 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو على 6 ملاعب موزعة على أربع مدن.

يملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010.

وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، إذ يضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.

اعتمد الاتحاد الأفريقي في تصنيف المنتخبات على التصنيف الشهري الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم.

توزيع المستويات الأربعة للمنتخبات المشاركة

المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع مصر مالي أوغندا زيمبابوي تونس غانا موريتانيا غينيا بيساو نيجيريا الكونغو الديمقراطية مدغشقر تنزانيا المغرب الجزائر كينيا ناميبيا الكاميرون كوت ديفوار بينين أنغولا السنغال غينيا جنوب إفريقيا بوروندي

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2019

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2019 المنتخب عدد المشاركات مصر 24 كوت ديفوار 23 غانا 22 الكاميرون 19 الكونغو الديمقراطية 19 تونس 19 نيجيريا 18 الجزائر 18 المغرب 17 السنغال 15 غينيا 12 مالي 11 جنوب إفريقيا 10 أنغولا 8 أوغندا 7 كينيا 6 زيمبابوي 4 بينين 4 ناميبيا 3 غينيا بيساو 2 تنزانيا 2 موريتانيا 1 مدغشقر 1 بوروندي 1

تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات.

يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.