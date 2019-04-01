وأعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني الذي يحترف في صفوفه حكيمي (20 عاماً)، المعار من ريال مدريد الإسباني، عبر موقعه الرسمي، أنّ لاعبه تعرض لإصابة سيبعده حتى نهاية الموسم، وهو ما سيرجح قيامه بعملية جراحية في العاصمة الإسبانية مدريد بحسب بيان النادي.

كما سيغيب حكيمي عن المباريات السبع المتبقية لدورتموند في الدوري بسبب كسر في قدمه اليمنى بحسب ما كشف فريقه الإثنين في بيانه، قائلاً "حكيمي سيخضع لعملية جراحية في مدريد وسيغيب عما تبقى من الموسم".

وأصيب نجم "أسود الأطلس" السبت في المباراة التي فاز بها دورتموند على فولفسبورغ 2-صفر ما سمح له بإزاحة بايرن عن الصدارة بفارق نقطتين قبل مواجهتهما المرتقبة السبت على ملعب النادي البافاري.