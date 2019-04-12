البث المباشر اليوم لقرعة كأس أمم افريقيا – مصر 2019

مشاهدة البث المباشر لأهم أحداث اليوم قرعة كأس أمم افريقيا – مصر 2019

قرعة كأس أمم افريقيا – مصر 2019 مباشرة على beIN SPORTS

قرعة كأس أمم أفريقيا – مصر 2019 مجانياً



البث المباشر لقرعة كأس أمم افريقيا – مصر 2019 سيكون على beIN SPORTS.

تقام النهائيات من 21 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو على 6 ملاعب موزعة على أربع مدن.

كلمة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة

كلمة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الملغاشي أحمد أحمد

وصول كأس أمم إفريقيا إلى مقر القرعة

رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجرئ في تصريح خاص لـbeIN SPORTS

تصريح خاص للاعب المنتخب السنغالي : الحاجي ضيوف

يملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010.

وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها.

يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.