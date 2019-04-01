موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 - تفاصيل القرعة



تقام بعد أيام قليلة وتحديداً يوم 12 نيسان/أبريل القادم بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في نسحتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر بعد أن كانت مقرّرة في الكاميرون.

تقام النهائيات من 21 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو على 6 ملاعب موزعة على أربعة مدن.

يملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010.

وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

تسبق عملية القرعة اجتماعات مكثفة للاتحاد الأفريقي من أجل تصنيف المنتخبات وتقسيمها إلى مستويات تقام على ضوئها القرعة.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2019

المنتخب عدد المشاركات مصر 24 كوت ديفوار 23 غانا 22 الكاميرون 19 الكونغو الديمقراطية 19 تونس 19 نيجيريا 18 الجزائر 18 المغرب 17 السنغال 15 غينيا 12 مالي 11 جنوب إفريقيا 10 أنغولا 8 أوغندا 7 كينيا 6 زيمبابوي 4 بينين 4 ناميبيا 3 غينيا بيساو 2 تنزانيا 2 موريتانيا 1 مدغشقر 1 بوروندي 1

يعتمد الاتحاد الأفريقي في تصنيفه للمنتخبات المشاركة على جملة من المعايير لتحديد المستويات الأربعة وهي:

سيترأس المنتخب المصري المجموعة الأولى باعتباره البلد المستضيف للبطولة.

النتائج المحققة في آخر 3 نسخ من كأس أمم أفريقيا.

النتائج المحققة بآخر 3 تصفيات مؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

إضافة إلى معايير أخرى تحدّدها اللجنة التنفيذية للكاف حسب البند 12 من الفصل السابع من قانون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات.

يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.