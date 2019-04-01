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كأس أمم أفريقيا 2019

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 - تفاصيل القرعة

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موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 ومستويات المنتخبات المشاركة ومعلومات شاملة عن القرعة التي تقام الشهر القادم في العاصمة المصرية القاهرة.

AFP


تقام بعد أيام قليلة وتحديداً يوم 12 نيسان/أبريل القادم بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في نسحتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر بعد أن كانت مقرّرة في الكاميرون.

تقام  النهائيات من 21 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو على 6 ملاعب موزعة على أربعة مدن.

يملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010.

وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

تسبق عملية القرعة اجتماعات مكثفة للاتحاد الأفريقي من أجل تصنيف المنتخبات وتقسيمها إلى مستويات تقام على ضوئها القرعة.

 

 

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2019
المنتخب عدد المشاركات
مصر 24
كوت ديفوار  23
غانا  22
الكاميرون 19
الكونغو الديمقراطية 19
تونس 19
نيجيريا 18
الجزائر 18
المغرب 17
السنغال 15
غينيا  12
مالي 11
جنوب إفريقيا 10
أنغولا 8
أوغندا 7
كينيا 6
زيمبابوي 4
بينين 4
ناميبيا 3
غينيا بيساو 2
تنزانيا 2
موريتانيا 1
مدغشقر 1
بوروندي 1

 

يعتمد الاتحاد الأفريقي في تصنيفه للمنتخبات المشاركة على جملة من المعايير لتحديد المستويات الأربعة وهي:

سيترأس المنتخب المصري المجموعة الأولى باعتباره البلد المستضيف للبطولة.

  • النتائج المحققة في آخر 3 نسخ من كأس أمم أفريقيا.
  • النتائج المحققة بآخر 3 تصفيات مؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.
  • إضافة إلى معايير أخرى تحدّدها اللجنة التنفيذية للكاف حسب البند 12 من الفصل السابع من قانون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات.

يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المنتخب الجزائري المنتخب المصري المنتخب التونسي المنتخب المغربي
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