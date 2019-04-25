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دوري أبطال أوروبا
كأس أمم أفريقيا 2019

منتخب تونس: 3 مواجهات ودية قبل الـ"كان"

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس عن برنامج مباريات المنتخب الأول استعداداً لنهائيات كأس افريقيا – مصر 2019.

Reuters

وكُشف سابقاً عن خوض المنتخب التونسي لمباراة ودية من العيار الثقيل في زغرب أمام كرواتيا، وصيف بطل العالم، يوم 11 يونيو/حزيران 2019 وقبل ذلك ستكون كتيبة نسور قرطاج في مواجهة أمام المنتخب العراقي، أسود الرافدين، في استاد رادس الأولمبي يوم 7 يونيو/حزيران.

ورفع الستار عن المباراة الودية الأخيرة للمنتخب التونسي قبل التحول إلى مدينة السويس لخوض غمار كأس أمم افريقيا والتي ستكون يوم 17 يونيو/حزيران أمام بورندي، الموجود في المجموعة الثانية رفقة نيجيريا وغينيا ومدغشقر، في استاد رادس.

وسيشد رفاق اللاعب وهبي الخزري الرحال إلى مصر يوم 19 من ذات الشهر على أن تكون أولى المواجهات أمام أنغولا يوم 24 يونيو/حزيران.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات مالي وموريتانيا وأنغولا. 

برنامج مباريات المنتخب التونسي في كأس افريقيا – مصر 2019:

  • 24 يونيو/حزيران 2019 في مدينة السويس: تونس – أنغولا 
  • 28 يونيو/حزيران 2019 في مدينة السويس: تونس – مالي 
  • 2 تموز/يوليو 2019 في مدينة السويس: موريتانيا – تونس 

 

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