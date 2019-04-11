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دوري أبطال أوروبا
كأس أمم أفريقيا 2019

قرعة كأس أمم أفريقيا مصر 2019 - التغطية الخاصة

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كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس أفريقيا مصر 2019، تفاصيل أكثر عن المجموعات الـست وموعد البث المباشر للقرعة.

AFP


تقام يوم غد الجمعة 12 نيسان/أبريل القادم بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في نسحتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر بعد أن كانت مقرّرة في الكاميرون.

 

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا بحسب توقيت مكة المكرمة وتونس ومصر والجزائر والمغرب وموريتانيا

 

مكة المكرمة تونس مصر المغرب الجزائر موريتانيا
التاسعة مساء السابعة مساء الثامنة مساء السابعة مساء السابعة مساء السادسة مساء

 

  • تقام  النهائيات من 21 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو على 6 ملاعب موزعة على أربع مدن.

 

يملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010.

وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، إذ يضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.

توزيع المستويات الأربعة للمنتخبات المشاركة

المستوى الأول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

مصر

مالي

أوغندا

موريتانيا

تونس

نيجيريا

زيمبابوي

بينين

غانا

الكونغو الديمقراطية

أنغولا

تنزانيا

كوت ديفوار

الجزائر

بوروندي

ناميبيا

الكاميرون

المغرب

غينيا بيساو

مدغشقر

السنغال

غينيا

جنوب إفريقيا

كينيا

 

- بحسب هذه المستويات التي أقرها الاتحاد الأفريقي فإن احتمالية وقوع المنتخب المصري مع أحد المنتخبين الجزائري أو المغربي قوية جداً، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتخب التونسي.

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2019

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2019

المنتخب

عدد المشاركات

مصر

24

كوت ديفوار 

23

غانا 

22

الكاميرون

19

الكونغو الديمقراطية

19

تونس

19

نيجيريا

18

الجزائر

18

المغرب

17

السنغال

15

غينيا 

12

مالي

11

جنوب إفريقيا

10

أنغولا

8

أوغندا

7

كينيا

6

زيمبابوي

4

بينين

4

ناميبيا

3

غينيا بيساو

2

تنزانيا

2

موريتانيا

1

مدغشقر

1

بوروندي

1

 

اعتمد الاتحاد الأفريقي في تصنيفه للمنتخبات المشاركة على جملة من المعايير لتحديد المستويات الأربعة وهي:

سيترأس المنتخب المصري المجموعة الأولى باعتباره البلد المستضيف للبطولة.

  • النتائج المحققة في آخر 3 نسخ من كأس أمم أفريقيا.
  • النتائج المحققة بآخر 3 تصفيات مؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.
  • إضافة إلى معايير أخرى تحدّدها اللجنة التنفيذية للكاف حسب البند 12 من الفصل السابع من قانون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات.

يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المنتخب الجزائري المنتخب المصري المنتخب التونسي المنتخب المغربي
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