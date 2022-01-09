كتيبة المدرب جمال بلماضي وصلت إلى الكاميرون بعد رحلة امتدت من العاصمة القطرية الدوحة مروراً بمطار الخرطوم وصولاً إلى دوالا، وتخلّف عن البعثة لاعب الغرافة مهدي تاهرات بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويستهل رفاق القائد رياض محرز حملة الدفاع عن اللقب الثلاثاء في مواجهة سيراليون في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً منتخبي كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

كما حطت بعثة المنتخب المصري رحالها في مدينة غاروا الكاميرونية مساء السبت.

وترأس جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وفد الفراعنة الذي يضم ستة وعشرين لاعباً.



