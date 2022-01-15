أهدى هدف محمد صلاح فوزاً ثميناً لمنتخب مصر على حساب غينيا بيساو 1-0 يوم السبت في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن مسابقة كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

وبعد أن عاند الحظ منتخب مصر في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بلا أهداف تمكن محمد صلاح من منح الفراعنة الأفضلية في الدقيقة التاسعة والستين بتسديدة على الطائر.



وبات منتخب مصر في المركز الثاني بثلاث نقاط وهو بحاجة للتعادل مع السودان على الأقل للحفاظ على الوصافة.

وحسمت نيجيريا صدارة المجموعة بست نقاط من فوزين على مصر 1-0 والسودان 3-1، فيما تحتل غينيا بيساو المركز الثالث بفارق الأهداف عن السودان صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويعتمد معيار المواجهات المباشرة كمعيار أول للفصل بين الفرق التي تتعادل بالنقاط وفقاً لنظام البطولة.

هذه أول مباراة بين مصر وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا.



مباراة مصر وغينيا بيساو مباشر - التغطية الخاصة:

انتهاء المباراة بفوز مصر بهدف دون رد.

(90+4) كاساما يطلق صاروخية ينجح الشناوي في التصدي لها ببراعة.

أربع دقائق وقت بدل ضائع.

(88) منتخب مصر يحاول قتل المباراة والحفاظ على النتيجة.

(82) تقنية الفيديو تلغي هدفاً لبالدي لتبقى مصر متقدمة.

(82) جورجينيو يسدد كرة قوية بين يدي الشناوي.

(75) القائم يتدخل مجدداً ويحرم زيزو من تعزيز النتيجة.

هدف (69): محمد صلاح يضع مصر في المقدمة بهدف على الطائر.

(65) زيزو يظهر بتسديدة تنحرف عن المرمى.

(60) ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني ومنتخب غينيا بيساو يواصل صموده.

(57) مصطفى يسدد من خارج منطقة الجزاء بين يدي الحارس.

(56) فالي كاندي ينفذ ركلة حرة مباشرة مرة أخرى تعلو مرمى مصر.

(50) إنذار أصفر على محمد النني بسبب الخشونة.

(49) ضربة رأس غير مركزة من مصطفى.

بدء الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

(45) مينديش يواصل التألق ويبعد كرة خطيرة للسولية وأخرى لصلاح.

(41) ركلة ركنية من صلاح يرسلها باتجاه المرمى مباشرة والحارس يتصدى.

(40) الضغط المصري مستمر ومصطفى يواصل مشاكسته.

مع الدقيقة السابعة والثلاثين كان مصطفى الأكثر محاولات على المرمى (3) بين جميع اللاعبين.

(37)مصطفى يحاول مرة أخرى وتسديدته بين يدي الحارس مينديش.

(35) مصطفى يرسل كرة رأسية تخطئ المرمى.

(31) إنذار أصفر على جيفرسون وسط اعتراض مصري على الحالة ومطالبة بطرد اللاعب.

(30) عمر مرموش يجرب حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء فوق المرمى.

(22) انتصاف الشوط الأول والنتيجة تشير للتعادل بلا أهداف.

(17) الحظ يعاند مصطفى محمد والقائم يحرم منتخب مصر من الهدف الأول.

(11) فالي كاندي يسدد ركلة حرة مباشرة خطيرة تعلو مرمى مصر.

(9) أمبري يحاول المباغتة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تخطئ مرمى محمد الشناوي.

(8) محمد صلاح يسقط داخل منطقة الجزاء والحكم لا يعلن عن شيء.

(5) اللعب يتركز في وسط الملعب ومحاولة من غينيا بيساو لامتصاص فورة زملاء محمد صلاح.

(2) محمد صلاح يفتتح فرص الفراعنة بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء ترتطم بالقائم.

انطلاق مباراة مصر وغينيا بيساو.

التشكيلة الرسمية لكل من مصر وغينيا بيساو