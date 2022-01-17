وبينما كان ضيوف يتحدث إلى موفَدِ beIN SPORTS تدخل مانيه بشكل عفوي في المقابلة وأكد أن المنتخب السنغالي مطالبٌ بالتحلي بالهدوءِ والجدية خاصة أن جائحة كورونا حرمته من عدد من اللاعبين المهمين.

